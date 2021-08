NOVA ZNANJA I VJEŠTINE Prijavite se na ciklus besplatnih radionica za poduzetništvo

Zagrebačka banka d.d. u suradnji s Poduzetničkim inkubatorom Virovitičko-podravske županije organizira ciklus besplatnih radionica za poduzetništvo. Ovaj ciklus od 4 radionice osmišljen je kako bi budućim i sadašnjim poduzetnicima omogućio nova znanja i vještine u pokretanju i vođenju vlastitog poduzeća. Radionice pokrivaju teme pokretanja poslovanja i poslovnog platna, financije poduzetnika i poslovni plan, financijske izvještaje i pojmove, pravne oblike poslovanja te područje EU fondova i marketinga.

Radionice će se održati kroz 4 modula, svakog četvrtka od 6. do 30. rujna. Predviđeno trajanje svakog modula je 60 do 120 minuta. Ciljna skupina: poduzetnici početnici, nezaposleni, učenici i studenti. Maksimalni broj polaznika je 20. Radionice će se provoditi kombinirano fizički na lokaciji i online. Svi zainteresirani trebaju ispuniti prijavni obrazac ovdje. Prijave se zaprimaju do petka 6. rujna. Radionice će voditi 2 predavača na lokaciji + 1 predavač putem online platforme.

Program radionica

Modul 1: četvrtak – 09.09.2021. (14:00-16:00) – Inkubator Orahovica, Dalmatinska 110, Orahovica

• Zašto se baviti poduzetništvom?

• Poslovno platno

Modul 2: četvrtak – 16.09.2021. (14:00-16:00) – inkubator Slatina, Kolodvorska 8, Slatina

• Financije poduzetnika

• Poslovni plan

Modul 3: četvrtak – 23.09.2021. (14:00-16:00) – Inkubator Virovitica, Ulica Poduzetnička zona II 18,

Virovitica

• Osnovni financijski izvještaji i pojmovi

• Pravni oblici poslovanja

Modul 4: četvrtak – 30.09.2021. (14:00-16:00) – Inkubator Pitomača, Kladare 19c, Pitomača

• EU fondovi

• Marketing

