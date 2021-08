Detalji tragične nesreće u Suhopolju: Hitna je pokušala preteći automobil koji je vozio muškarac s 1,16 promila alkohola u krvi

U teškoj prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovalo vozilo Hitne pomoći i osobni automobil, a koja se jučer (ponedjeljak) oko 17,40 sati dogodila u Suhopolju, poginule su medicinska sestra i pacijentica, dok su vozač i liječnica ozlijeđeni.

Policija je otkrila kako je došlo do tragične nesreće.

– Do prometne nesreće je došlo kada je 44 – godišnji vozač osobnog automobila virovitičkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 1.16 promila, upravljao osobnim automobilom kroz Suhoplje, Ulicom K. Tomislava smjerom istok-zapad, gdje je dolaskom do kbr. 109, započeo radnju skretanja ulijevo na putni most, a da se predhodno nije uvjerio da tu radnju može napraviti bez opasnosti po druge sudionike u prometu, dok je u tom trenutku nad njim radnju pretjecanja vršilo vozilo Hitne pomoći virovitičkih registarskih oznaka sa uključenim posebnim uređajima za davanje svjetlosnih znakova signala s kojim je upravljao 42 – godišnji vozač, te je tom prilikom na južnoj prometnoj traci došlo do udara prednjeg dijela vozila Hitne pomoći u središnju lijevu bočnu stranu osobnog automobila koji se zaustavio na prometnoj traci, dok je vozilo Hitne pomoći sletjelo u putni jarak, i udario u betonski most te se prevrnulo na bočnu stranu.

U prometnoj nesreći uslijed zadobivenih ozljeda sve četiri osobe iz vozila Hitne pomoći su prevezene u Opću bolnicu Virovitica, gdje su dvije osobe u dobi od 57 i 83 godine preminule, dok je jedna osoba u dobi od 42 godine zadobila teške tjelesne ozlijede , a jedna u dobi od 39 lakše. Vozač osobnog automobila je neozlijeđen.

Protiv 44 – godišnjeg vozača osobnog automobila slijedi podnošenje kaznene prijave ODO Virovitica – stoji u policijskom priopćenju.

(www.icv.hr, PU virovitičko-podravske)