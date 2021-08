OBILJEŽAVA SE 19. KOLOVOZA Našem fotografu Matiji Rođaku čestitamo Svjetski dan fotografije

Fotografija zaustavi sjećanje koje traje zauvijek, a jedna slika vrijedi tisuću riječi. Na današnji dan, 19. kolovoza obilježava se Svjetski dan fotografije.

Fotografiju je izumio Louis-Jacques-Mandé Daguerre 1839. godine. Daguerre, francuski umjetnik i kemičar, predstavio je svoj izum u fotografiji – dagerotipiju koju je prihvatila francuska vlada i proglasila projektom “Libérez au monde”.

Drugi fotografski proces, kalotipiju, također 1839. je izumio William Fox Talbot. Zajedno, izum dagerotipije i kalotipije označavaju 1839. kao godinu u kojoj je izumljena fotografija, a 19. kolovoz, dan kad je dagerotipija predstavljena javnosti smatra se Svjetskim danom fotografije.

Do 1850. godine, u roku od 11 godina, otvoreno je sedamdeset dagerotipskih studija samo u New York Cityju. To je označilo početak modernog doba fotografije.

Našem fotografu Matiji Rođaku, koji vas putem portala Informativni centar Virovitica svakodnevno uveseljava odličnim uradcima, čestitamo ovim putem Svjetski dan fotografije.

