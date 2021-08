Odlična poslovna ideja: Tvrtka VitaRoots iz Pitomače proizvodi sokove od vašeg voća i povrća

U Poduzetničkom inkubatoru Pitomača otvorena je nova tvrtka VitaRoots koja se bavi preradom voća i povrća u prirodne sokove. Kako je došlo do te ideje te kako od prirodnog soka iz voća ili povrća nastaje finalni proizvod, otkrio nam je vlasnik tvrtke Matija Škrinjar.

Svoju priču započeo je prije godinu dana kada je pomagao bratu na OPG-u koji se bavi uzgojem sibirskih borovnica te je, kako kaže, došao na ideju da od njih napravi prirodan i zdrav sok.

– Istražujući pomalo tu problematiku, odnosno tematiku proizvodnje prirodnih sokova, rodila se ideja o izradi prirodnih sokova bez ikakvih aditiva, šećera i konzervansa. Dakle, čista prerada voća i povrća u prirodne sokove. Krenuo sam u realizaciju i nakon osam, devet mjeseci ideja je zaživjela. Pomoću mjere samozapošljavanja, Županije i Općine postavljen je strojni park, nabavljeni su strojevi, odrađena je probna proizvodnja, a prvi dojmovi bili su odlični – kaže Matija, koji sada, budući da je sezona, očekuje preradu većih količina aronije i jabuka u prirodne sokove.

Da bi se dobio ukusan sok iz sezonskog voća, potrebno je prvo izvagati, pregledati i sortirati voće. Potom se ono opere i stavlja u mlin u kojem se melje na sitne komadiće radi boljeg randmana i lakšeg prešanja. Kako kaže Matija, onaj glavni proizvod dolazi nakon prirodnog taloženja soka koje traje 15 do 20 sati, te se pasterizira na 80 stupnjeva i puni u bag in box ambalažu, boce ili bočice.

ZA OSAM SATI PROIZVEDE 800 LITARA SOKA

– Nakon što sok odstoji 15 do 20 sati, ponovno ga prepumpavamo u sterilizator gdje se vrši pasterizacija, kratkotrajno zagrijavanje na temperaturu od 80 stupnjeva kako bi se uništili mikrobi, a nakon toga puni se u ambalažu, bilo staklenu ili bagove. Nakon punjenja sok se hladi, stvori se vakuum i može stajati i do dvije godine – kaže Matija te dodaje kako u jednom radnom danu od osam sati može proizvesti i do 800 litara soka.

No, kako kaže, svega toga ne bi bilo bez mjere samozapošljavanja i potpore Virovitičko-podravske županije te Općine Pitomača, ali i Poduzetničkog inkubatora koji su mu pomogli u realizaciji ove ideje.

– Imam odličnu suradnju s Poduzetničkim inkubatorom Virovitičko-podravske županije koji uvijek stoje na usluzi i nude svu potporu koja je potrebna jednom poduzetniku početniku. Prije svega omogućili su mi prostor u Poduzetničkom inkubatoru u Kladarama. Zahvaljujem i Virovitičko-podravskoj županiji, Općini Pitomača i svima koji su mi pomogli na bilo koji način – kaže Matija Š. koji svojim proizvodima promovira zdrav način života.

U VitaRoots možete donijeti svoje proizvode kako bi vam napravili prirodan i zdrav sok

Tvrtka VitaRoots izrađuje sok od voća i povrća i po vašem izboru. Možete im donijeti svoje ili oni mogu doći po njega, a nude i uslugu nabave voća i povrća od kojeg želite da vam naprave prirodan napitak bogatog i punog okusa. A da bi cijele godine, odnosno i izvan sezone mogli prerađivati voće i povrće u sok, određenu količinu voća i povrća spremit će u hladnjaču.

No, ova pitomačka tvrtka ne želi stati na tome. U planu imaju plasirati i neke vlastite proizvode kojim će obogatiti tržište i ponudu ugostiteljskih objekata na području Virovitičko-podravske županije.

– Svoje proizvode koncipirat ću na bazi jabuke i stvoriti nekoliko okusa, primjerice jabuka bistri ili mutni sok, mješavina jabuka-cikla-mrkva, jabuka-sibirska borovnica, a u planu je i mandarina, jabuka-mandarina, koje namjeravam također ponuditi na tržište – ističe Matija te dodaje da će kada se stabilizira proizvodnja, zaposliti barem jednu osobu.

