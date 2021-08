PLAN ZA ŠKOLE Popuštanje mjera u novoj školskoj godini: Bit će dopunske nastave, a evo što je s maskama

Vraćanje dopunske nastave, natjecanja i smanjenje propisanih lokacija na kojima učenici nose maske plan je za popuštanje mjera za nadolazeću školsku godinu, doznaje Jutarnji list u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Naime za dva tjedna učenici se vraćaju u klupe i započinju još jednu školsku godinu u neobičnim uvjetima epidemije

Iz resornog ministarstva još uvijek nisu objavili konkretne mjere za škole, no otkrivaju da se ide u smjeru popuštanja mjera u odnosu na one koje su vrijedile prošlu školsku godinu, no konačna će regulativa ovisiti o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, piše Jutarnji list.

Što se maski tiče, obveza njihova nošenja za učenike neće biti potpuno ukinuta, ali će se ići prema tome da se koriste što manje.

Sigurno je da će za svu djecu koja putuju javnim ili organiziranim prijevozima one ostati obavezne, ali je zasad plan da se poveća dozvoljeni broj učenika u sredstvima javnog prijevoza. Najmlađi učenici, oni od prvog do četvrtog razreda osmoljetke, sigurno neće nositi maske na nastavi, kao što nisu ni lani, ali vrlo je izvjesna mogućnost da će ove godine i dobar dio starijih učenika biti izuzet od toga.

