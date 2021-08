PROSIDBA NA ROKOVO Matija je kleknuo i zatražio Stefani ruku, kad je pristala, pljesak se zaorio centrom

Matija Paloš (38) iz Virovitice, danas (subota) prijepodne, na očigled desetaka prolaznika, uzeo je za ruku svoju Stefani Kukić (30), kleknuo na pod i sa zaljubljenim pogledom u očima zatražio njenu ruku. Dvojbe nije bilo – Stefani kaže kako je on njena srodna duša od prvog trena pa je nakon jasnog i sretnog “da” pao i gromoglasan pljesak okupljenih.

Jer, Matija je svoju dragu zaprosio u centru Virovitice, ispred kružnog toka koji je zatvoren zbog trajanja manifestacije Rokovo, kojim Virovitica slavi svoj rođendan. Sa Stefani je došao na međunarodni susret Oldtimer kluba u Viroviticu, na kojem je par izložio Honda Civic iz 1991. godine, na koju su jako ponosni.

Matija kaže da mu je ideja o prosidbi pala na um prije nekoliko dana i da je znao da je susret oldtimera došao kao naručen, pa su ovoj romantičnoj gesti svjedočili svi oni koji su se tog trena zatekli u centru Virovitice.

-Upoznali smo se preko zajedničkog prijatelja. Znam da zvuči kao klišej, ali zaista je to bila ljubav na prvi pogled. Zajedno smo deset mjeseci, volimo avanturu, putovanja, kampiranja. Nisam ni slutila da će me danas zaprositi – iskreno priznaje sretna Stefani, koju mnogi Virovitičani poznaju po velikom srcu, kao administratoricu virovitičke inačice grupe “Sharing is caring” na društvenim mrežama.

Matija u šali dodaje da je on znao što će se dogoditi. Siguran je u to da s njom želi provesti ostatak života i isprobati brojne nove avanture na zajedničkom, životnom putovanju.

