ROCK FEST „Freeway Band“ i „Epitaf“ odličnim nastupom zapalili virovitičku publiku

Prva večer proslave Dana grada Virovitice bila je u rokerskom štimungu, a na svoje su došli upravo ljubitelji dobre rock glazbe. Kao što se i očekivalo novo mjesto radnje, novouređeni prostor ispred Gimnazije Petra Preradovića pokazao se kao pravi pogodak. Dovoljno velik i prostran, ali zbog svog položaja i vrlo akustičan.

Rock večer je započela virovitička grupa „Freeway band“ predvođena braćom Rajak, Sinišom na bubnjevima te Nebojšom na bas gitari, te pjevačima i gitaristima Borisom Kelčecom i Markom Teskera. Kao što je i uobičajeno, dečki, mlađi i stariji dolaze iz raznih sastava, od Gradske glazbe Virovitica pa do rock bandova što rezultira bogatim iskustvom i kvalitetnom interpretacijom. U to se mogla uvjeriti i virovitička publika, jer već po prvim taktovima znalo se da će tu biti riječi o dobroj rock glazbi koja seže i iz 70-tih, ali i one glazbe koje dobro znaju i petnaestogodišnjaci. Uz pjesmu „Opet“ iz najbolje faze zagrebačkog „Drugog načina“, dečki su posegnuli i za pjesmaricom grupe „Majke“ i Bareta osobno, nekadašnjih vrlo uspješnih grupa „Partibrejkers“ i „Kojoti“, ali i američkog rokerskog dvojca „The Black Keys“ i njihovom „Lonely Boy“, te još puno tog dobrog. Dečki su pošteno otprašili tako da su zastali i šetači na ovoj novoj virovitičkoj promenadi, a o ljubiteljima dobre rock glazbe da i ne govorimo.

Situacija se još nije ni stišala nakon njihovog nastupa, a već su na „stage“ izišli dobri znanci virovitičke publike, grupa „Epitaf“ koju od samih početaka čine Bruno Kajgana na gitari, Željko Bosak vokal, Goran Bem bas gitara i Rajko Pacaloš Pacov na bubnjevima. Mnogi se sjećaju njihovih vrlo uspješnih koncerata u Virovitici, ali i diljem županije te i mnogo šire. Prošle su njihove noge mnogo pozornica, ali ovaj put su napravili i svoje „vatreno krštenje“ na novom prostoru ispred Gimnazije i bili odlični kao uvijek.

Ovaj put su se odlučili za strane rock bisere, poput Stapletonovog „Tennessee Whiskey“, „Fortunate song“ od svima dobro znanih starih dobrih „Creedeencea“, „La Grangea“ od ZZ Top, te grupa Bad Company, The Cult, Deep Purple i ostalih svjetskih uspješnica. Odradili su to u svom stilu, čvrsto i sigurno, upravo onako kako smo to od njih i očekivali s obzirom na to da se radi o jednoj iskusnoj ekipi koja je također ispekla iskustvo doneseno iz mnogih grupa iz Virovitice, Grubišnog Polja, Garešnice… Kao i njihovi prethodnici, „Freeway Band“ i grupa „Epitaf“ pokazala se kao pravi izbor za prvu svečarsku rock večer Rokova. (www.icv.hr, bs, foto: M. Rođak)