Sa 2.39 promila pokupio metalni stup, polomio ga i zabio u ogradu te pobjegao s mjesta nesreće

Jučer (ponedjeljak) nešto prije podneva u Virovitici, dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovao vozač osobnog automobila i to pod znatnim utjecajem alkohola.

– Prometna nesreća se dogodila kada je vozač (48) pod utjecajem alkohola od 2.39 promila, upravljao osobnim automobilom virovitičkih registarskih oznaka, Ulicom Andrije Štampara, smjerom sjever-jug, gdje je dolaskom do kbr. 7, u blagom lijevom putnom zavoju, zbog ne držanja vozila u kretanju što bliže desnom rubu kolnika da ne ugrožava druge sudionike u prometu, vozilom sišao na šljunčanu i zelenu površinu, te prednjim dijelom vozila udario u metalni stup javne rasvjete, kojeg je polomio i nastavio vozilom gurati sve do kbr. 1, gdje je došlo do udara dijela metalnog nosača u dvorišnu ogradu, te se nakon toga vozilo zaustavilo.

Nakon prometne nesreće, vozač je napustio mjesto događaja. Po pronalasku vozača u njegovoj obiteljskoj kući, na zahtjev policijskog službenika, odbio je dati na uvid vozačku dozvolu i osobnu iskaznicu. Nad vozačem je provedeno ispitivanje alkoholiziranosti, gdje je utvrđena već spomenuta koncentracija alkohola od 2.39 promila. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, već je nastupila materijalna šteta od oko 50 tisuća kuna. Vozaču će biti dostavljen obvezni prekršajni nalog, zbog više počinjenih prekršaja – stoji u policijskom izvješću.

(www.icv.hr)