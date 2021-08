Stožer: U Hrvatskoj 108 novih slučajeva na 5.643 testiranih, nema preminulih

6.8. – 11:30 U protekla 24 sata zabilježeno je 108 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1.139. Među njima je 163 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 16 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 190 osoba, a testirano je njih 5.643.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježena 364.599 osoba zaražena novim koronavirusom, od čega 108 u protekla 24 sata

355.190 osoba se oporavilo, od toga 190 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata nema preminulih osoba, do danas 8.270 osoba.

Do danas je ukupno testirano 2.337.984 osoba, od toga 5.643 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 4.078 osoba.

Zaključno s 5. kolovoza utrošeno je 3.110.259 doza cjepiva, a cijepljeno je je 40,8% ukupnog stanovništva, odnosno 49,1% odraslog stanovništva. Na dan 5. kolovoza utrošeno je 668 doza cjepiva, a od toga je 508 osoba cijepljeno prvom dozom.

Zaključno s 5. kolovoza 1.657.443 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.506.924 osoba (1.452.816 osoba cijepljeno s dvije doze te 54.108 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 44,71% odraslog stanovništva.

5.8. – 12:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 247 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1.221. Među njima je 154 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 14 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 170 osoba, a testirano je njih 8.044.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježena 364.491 osoba zaražena novim koronavirusom, od čega 247 u protekla 24 sata

355.000 osoba se oporavilo, od toga 170 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminule su tri osobe, do danas 8.270 osoba.

Do danas je ukupno testirano 2.332.341 osoba, od toga 8.044 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 4.048 osoba.

Zaključno s 4. kolovoza utrošeno je 3.109.586 doza cjepiva, a cijepljeno je je 40,8% ukupnog stanovništva, odnosno 49,1% odraslog stanovništva. Na dan 4. kolovoza utrošeno je 10.705 doza cjepiva, a od toga je 3.547 osoba cijepljeno prvom dozom.

Zaključno s 4. kolovoza 1.656.936 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.506.706 osoba (1.452.650 osoba cijepljeno s dvije doze te 54.056 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 44,70% odraslog stanovništva.

4.8. – 12:50 U protekla 24 sata zabilježen je 271 novi slučaj pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1.147. Među njima je 153 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 12 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 135 osoba, a testirano je njih 7.996. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 364.244 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 271 u protekla 24 sata. 354.830 osoba se oporavilo, od toga 135 u protekla 24 sata.

U protekla 24 sata nema novih preminulih osoba, do danas 8.267 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.324.297 osoba, od toga 7.996 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 3.925 osoba. Zaključno s 3. kolovoza utrošeno je 3.099.209 doza cjepiva, a cijepljeno je je 40,7% ukupnog stanovništva, odnosno 49,0% odraslog stanovništva.

Na dan 3. kolovoza utrošeno je 8.150 doza cjepiva, a od toga je 3.518 osoba cijepljeno prvom dozom. Zaključno s 3. kolovoza 1.653.601 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.498.932 osoba (1.445.608 osoba cijepljeno s dvije doze te 53.324 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 44,48% odraslog stanovništva.

3.8. – 12:15 U posljednja 24 sata zabilježeno je 186 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1.011. Među njima su 149 pacijenata na bolničkom liječenju, a od toga je na respiratoru 11 pacijenata. Preminula je jedna osoba.

Od 25. veljače 2020. godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno zabilježene 363.973 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 8.267 preminulo, a ukupno se oporavilo 354.695 osoba, od kojih 127 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 4.114 osoba. Do danas je ukupno testirana 2.316.301 osoba, od toga 7.341 u posljednja 24 sata.

Zaključno s 2. kolovoza utrošeno je 3.091.467 doza cjepiva, a cijepljeno je 40.7% ukupnog stanovništva, odnosno 48.9% odraslog stanovništva. Na dan 2. kolovoza utrošeno je 11.107 doza cjepiva, a od toga je 3.361 osoba cijepljena prvom dozom.

2.8. – 12:30 U protekla 24 sata zabilježeno je 29 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 953. Među njima je 156 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 13 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 175 osoba, a testirano je njih 3.243. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 363.787 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 29 u protekla 24 sata. 354.568​ osoba se oporavilo, od toga 175 u protekla 24 sata.

U protekla 24 sata preminule su tri osobe, do danas 8.266 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.308.960 osoba, od toga 3.243 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 4.326 osoba.

Zaključno s 1. kolovoza utrošeno je 3.080.719 doza cjepiva, a cijepljeno je je 40,6% ukupnog stanovništva, odnosno 48,8% odraslog stanovništva. Na dan 30. srpnja utrošeno je 2.366 doza cjepiva, a od toga je 697 osoba cijepljeno prvom dozom. Zaključno s 1. kolovoza 1.647.156 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.485.510 osoba (1.433.563 osoba cijepljeno s dvije doze te 51.947 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 44,08% odraslog stanovništva.

1.8. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježena su 143 nova slučaja pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1.102. Među njima je 150 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 12 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 155 osoba, a testirano je njih 6.017. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 363758 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 143 u protekla 24 sata. 354393 osoba se oporavilo, od toga 155 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminule su četiri osobe, do danas 8.263 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.305.717 osoba, od toga 6.017 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 4.029 osoba. Zaključno s 31. srpnja utrošeno je 3.078.364 doza cjepiva, a cijepljeno je je 40,6% ukupnog stanovništva, odnosno 48,8% odraslog stanovništva. Na dan 31. srpnja utrošeno je 9.728 doza cjepiva, a od toga je 3.067 osoba cijepljeno prvom dozom. Zaključno s 31. srpnja 1.646.466 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1.483.687 osoba (1.431.898 osoba cijepljeno s dvije doze te 51.789 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 44,02% odraslog stanovništva.