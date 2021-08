Traju zadnje pripreme za novi popis stanovništva: Prvi put sve je u potpuno digitalnom obliku

Traju zadnje pripreme za novi popis stanovništva, koji počinje 13. rujna.

Po mnogočemu će baš ovaj ostati zapamćen: jednom je odgođen zbog pandemije, prvi put sve je u potpuno digitalnom obliku, građani će se moći samo-popisati, a popisivača je upola manje nego prošlog puta, donosi RTL.

Laptop, majica i maska – zadnje su pripreme u tijeku da osam tisuća popisivača krene od vrata do vrata. Prvi put dosad građani se mogu i samopopisati od 13. do 26. rujna putem sustava e-građani s najnižom vjerodajnicom. Dovoljno je da pristup ima samo jedan član kućanstva.

– To i očekujemo da jedan roditelj kada bude popisivao sebe, popiše i svoju djecu, supružnika i sve osobe u tom kućanstvu – rekla je Lidija Brković, ravnateljica Državnog zavoda za statistiku.

– Bitno je da nakon što uspješno ispune popisnicu da zapišu ili slikaju mobitelom kontrolnu šifru koja će služiti kao dokaz da je samo popisivanje uspješno provedeno – izjavila je Katarina Litva, zamjenica koordinatorice za Zagrebačku županiju DZZS-a.

Za izradu popisa predviđeno je 117 milijuna kuna. Što se više ljudi samopopiše, manje će se od tog iznosa potrošiti, a ideji da sve obave online, skloni su i građani.

– Nama mlađima je to normalno i prirodno jer smo odrasli s aplikacijama i pratimo trendove. A starije generacije su manje upoznate s tim informacijama i teže im je – poručio je Antonio Udovičić iz Pule.

Zato na teren 27. rujna kreću posebno educirani popisivači, a kao i do sada raspoznat ćete ih po akreditaciji. Uz poštivanje epidemioloških mjera, popisivači će podatke prikupljati samo digitalno, bez gomile obrazaca kao do sada. Za one koji odbiju sudjelovati u popisu, propisana je kazna od dvije do pet tisuća kuna.

– Ali ako nisi doma u trenutku kad rade popis, ne znam na koji način će te onda popisati – rekla je Dijana Barbić iz Samobora.

Popisivač će ostaviti obavijest i doći ponovno. A što je s onima koji nisu na svojoj adresi ili im je dom razrušen?

– Svi će se popisati ondje gdje se zateknu u trenutku popisa. Tu bih posebno naglasila građane potresom pogođenih područja – poručila je Brković.

Svi prikupljeni podaci službena su tajna. A koliko nas ima? Pa, ovaj se mladi par jučer vjenčao. On, rođen u Grazu, ona je promijenila adresu:

Ne ubrajaju se više u stanovnike Hrvatske, kao ni mnogi koji su otišli od zadnjeg popisa na kojem je bilo nešto manje od 4 milijuna tristo tisuća stanovnika. Koja će biti konačna brojka, doznat ćemo do zime, kada cijeli proces završi.

