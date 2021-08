U Virovitici otvoren Pet shop Agama: Imaju sve, od guštera i zmija do afričkih ježeva, a šišaju i pse

Angelina, Frodo, Iggy i Žućo kućni su ljubimci obitelji Volenik iz Virovitice, ali ne bilo kakvi – oni su zmije i gušteri koji su posebno mjesto našli u srcima ovih ljubitelja egzotičnih životinja. Upravo ih je ljubav prema teraristici i akvaristici potaknula da otvore Pet shop u Virovitici. Sve je počelo s bradatom agamom Iggijem, trogodišnjim „zmajem“ koji je bio prvi egzotični kućni ljubimac Lucije i Sare pa je trgovina obitelji Volenik dobila ime po njemu. Agama se nalazi u Vinogradskoj ulici 2 u Virovitici, a osim što imaju široku ponudu hrane i opreme za kućne ljubimce orijentirani su prema uzgoju i prodaji egzotičnih životinja, kao i opreme za njih.

– Sestra i ja smo od malih nogu zaljubljene u teraristiku, ali trebalo je dosta dugo da nagovorimo roditelje da nam kupe prvu egzotičnu životinju. Za jedan rođendan stigao je Iggy i tako je sve krenulo. Uskoro se pružila prilika da kupimo kuću koju smo preuredili i u kojoj se sad nalazi Agama – priča nam Lucija o nastajanju ovog obiteljskog posla u kojem su objedinili svoju ljubav prema egzotama i potrebu Virovitice i šire okolice za Pet shopom.

I sami su se, kažu, susreli s izazovima kad su se počeli baviti egzotama za koje u blizini nisu mogli pronaći niti hranu niti opremu.

– Prije svega, ideja nam je bila predstaviti ljudima egzotične životinje te naučiti djecu kakve su to životinje i kako reagirati na njih. Uz to, odlučili smo se i na Pet shop, budući da u blizini nema neki veći u kojemu možete nabaviti hranu i opremu za takve životinje. Tu nismo stali, ponudu smo zatim proširili na još jednu našu ljubav – uređivanje pasa, za što je ponuda također skromna u našem kraju – kaže nam Lucija koja brzo odlazi pomoći mami Vlatki u šišanju kujice Maje. Za uređenje dlakavih ljepotica i ljepotana zadužena je mama Vlatka. Njena zadaća je pažljivo urediti ljubimce i potruditi se da se opuste i uživaju. U tome joj puno pomažu kćeri Lucija i Sara, ali i igračke te razne poslastice koje su pripremili za omiljene dlakavce koji će doći na tretman uljepšavanja.

Dok žene uređuju kujicu Maju, tata Goran upoznaje nas s ostatkom egzotične „obitelji“, s Iggijevim potomcima – malenim agamama, gekonima, ali i pitonima te afričkim ježevima, hrčcima, zamorcima i zečićima. Svi su pitomi i druželjubivi, sve ih je moguće „pomaziti“ u Agami, u što su se uvjerili brojni posjetitelji dosad, a i mi sami. Pomno prateći upute opuštenog Gorana, koji je pravi „šaptač životinjama“, posjetitelj može iskusiti dodir zmije na svojoj ruci, kako je držati bijelog afričkog ježa i kako diše jedan kameleon… Ove atraktivne životinjice moguće je zasad samo razgledati, dok obitelj Volenik ne dobije sve potrebne dozvole koje su trenutno na stolu u nadležnom ministarstvu. Tako će uskoro u ponudi imati i ribice koje će budući kupci moći birati po vrstama, a već je spremna i akvarijska oprema za sve znatiželjne hobiste. Ovi ljubitelji životinja znaju koliko je važna njega za ljubimca pa su pripremili i širok asortiman hrane za pse, mačke, ptice, ježeve…

– Imamo više vrsta hrane za pse, od one iz tvornice Dobre hrane pa do Premium, Super Premium hrane za uzgajivače, kao i neke srednje klase. Zatim imamo suhu hranu za mačke u velikim i malim pakiranjima, imamo konzerve, paštete, hrpu svakakvih poslastica, kao i one prikladne za određene pasmine. Nudimo i hranu za ptice, bilo velike ili male, hranu za ježeve, a imamo i svu opremu za akvarije, terarije, kaveze, krletke…. – nabraja nam Lucija te ističe veliku potražnju za hranom za pse budući da nude visokoproteinsku hranu po cijeni od 80 kuna za 10 kilograma.

VEĆ SE NALAZE I U ŠKOLSKIM KURIKULUMIMA

Ljubitelji egzotičnih životinja otvorenjem prvog „virovitičkog terarija“ došli su na svoje, a uskoro će i djeca moći više naučiti o ovim predivnim stvorenjima kojih se mnogi neutemeljeno plaše i boje. Upravo to je cilj Volenikovih, upoznati ljude, prvenstveno djecu, s ovim životinjama i omogućiti im da uživaju u njima kao što oni uživaju.

– Jako nam je važno obrazovati ljude o ovim životinjama i zbog toga nam je drago kada u Agamu dođu s djecom. Često roditelji ni ne žele ući u prostoriju s terarijima, no dovedu djecu jer ne žele da i oni naslijede taj strah. No, nakon nekog vremena uspijemo, ne samo djecu, već i roditelje oduševiti ovim životinjama, toliko da i sami požele imati zmiju kod kuće. Upravo zbog toga smo se ovime počeli baviti, zarada na životinjama nam nije na prvom mjestu. Želimo pružiti ljudima da uživaju u ovim prekrasnim životinjama, ali i mogućnost da kvalitetno hrane i brinu se za svoje kuće ljubimce – istaknula je Lucija.

Koliko im je važno obrazovanje, a kolika je i potreba za približavanjem prirodi i neobičnim vrstama na našem području pokazuje činjenica da su ih neke škole već uvrstile u svoje kurikulume. Tako se posjet Agami već nalazi na popisu izleta, nešto čemu će se tijekom nastave ‘izvan učionice’ djeca zasigurno jako radovati u novoj školskoj godini. Također, obitelj Volenik već je posjetila Osnovnu školu Ivane Brlić-Mažuranić. Zvijezda posjete bio je Iggy koji je, očekivano, oduševio svu djecu.

