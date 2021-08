“Velika djeca igraju za malu djecu”: Već drugu godinu zaredom u Okrugljači održana humanitarna manifestacija

Bili su tu svi, od 7 do 77 godina. Osmijeh od uha do uha i nogomet. Svi oni skupili su se u Okrugljači na sportsko-zabavnoj humanitarnoj manifestaciji “Velika djeca za malu djecu”, a koju zajednički potpisuju Škole nogometa iz Okrugljače i Bušetine. Startali su lani, nastavili ove godine i kažu trajat će tako što duže jer djece je koja treniraju nogomet u ova dva naselja sve više… Prvo su na travnjak izašle igračice iz Bušetine i Okrugljače, a potom i veterani ova dva naselja. Zadnji dvoboj pod svjetlima reflektora, kako to uostalom i priliči, odigrali su žene i veterani… Slavile su žene, kažu rezultat je manje važan jer sve to su oni “veliki” radili za one “male”…

(vpz.hr, Foto: Dominik Brezak, Ivana Stubičar Balogović)