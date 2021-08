Vožnja na rezervi, evo što sve može poći po zlu

Preporučena minimalna količina goriva u automobilu je otprilike četvrtina spremnika. Jednom kada kazaljka padne ispod te razine, preporučuje se da potražite najbližu benzinsku postaju i dopunite gorivo. Osim očitih razloga da ne ostanete bez goriva, tu su i skriveni razlozi koje mnogi ignoriraju i misle da se njima neće ništa dogoditi ili uopće ne znaju za njih, piše Večernji.hr.

Iako su današnji automobili precizni i pouzdani, nemojte se oslanjati na preostali domet koji vam automobil javlja, osim što sama kazaljka može malo varati, domet se izračunava na temelju prosječne potrošnje i vašeg stila vožnje. Ako ste prvo vozili u višoj brzini po otvorenoj cesti, a zatim ušli u grad i zapeli u gradskoj gužvi, potrošnja se može čak i dvostruko povećati. U tom slučaju domet od 50-ak km vrlo brzo padne ispod 20 km.

Jedna od manje očitih stvari je oštećenje katalizatora. Uređaj koji kontrolira ispušne plinove osjetljiv je na prljavštinu i nesagorive ostatke nekvalitetnog goriva koji dovode do njegovog oštećenja i znatno skraćuju vijek trajanja katalizatora. Posljedica svega može biti skup popravak, a vožnja s oštećenim ili maknutim katalizatorom je zabranjena jer automobil ne ispunjava norme emisija štetnih plinova i neće proći na tehničkom pregledu.

Pumpa goriva je također na udaru. Prljavština koja ulazi u rezervoar zbog nekvalitetnog goriva sadrži čestice koje s vremenom mogu oštetiti pumpu, koja mora u svakom trenutku osigurati dovoljnu količinu goriva sistemu ubrizgavanja. Ako pumpa ne daje dovoljan pritisak goriva, motor ne radi s punom snagom, kao da vozite s pola gasa. Čak i ako se dogodi da daje dovoljno snage, motor s oštećenom pumpom može trošiti više goriva ili dovesti do curenja goriva. Uz pumpu goriva na udaru je i filtar goriva kojeg treba mijenjati u zadanim intervalima. Osim što je bitno točiti kvalitetno gorivo, pumpe gorive su u modernim automobilima smještene u rezervoaru goriva, a u tom slučaju gorivo preuzima ulogu „rashladne tekućine“ pumpe. Drugim riječima, ako nema dovoljno goriva u spremniku, pumpa se ne hladi odgovarajuće i smanjuje joj se vijek trajanja.

Ali nije samo nečisto gorivo problem. U starijim automobilima čiji su spremnici za gorivo metalni veliki problem prouzročuje korozija metala i nakupljanje sitnih komadića u talogu goriva. Noviji modeli imaju plastične spremnike za gorivo pa je taj problem eliminiran, no i dalje postoji problem taloga kada ostane malo goriva u spremniku zbog nečistog i nekvalitetnog goriva. Taj problem je najlakše izbjeći točenjem goriva na poznatim pumpama koje osiguravaju kontrolu kvalitete.

A što kada se upali rezerva, a benzinske postaje nema na vidiku

Ako se vozite zabačenim cestama ili nepoznatim krajevima i na kontrolnoj ploči se pojavi neugodno upozorenje za gorivo, ne paničarite. Ako možete, zaustavite vozilo i na pametnom telefonu ili navigaciji potražite najkraći put do najbliže benzinske postaje. Ako se ne radi o respektabilnoj postaji, natočite malo više benzina u odnosu na koliko vam treba do benzinkse postaje koja toči kvalitetno gorivo. Ovisno o vanjskim uvjetima, isključite velike potrošače kao što su klima-uređaj, razne grijače stakala i sjedala i odspojite eventualne uređaje s USB-a ili 12V priključka. Svakako podignite prozore i vozite što učinkovitije do benzinske postaje s kvalitetnim gorivom.

Redovno točite gorivo

Svi ovi razlozi nam poručuju isto – briga o automobilu ne uključuje samo redovni godišnji servis, malim promjenama u razmišljanju i razbijanjem starih navika vašem automobilu pružate dodatnu zaštitu i dugoročno smanjujete prilike za razne kvarove. Uostalom, redovnim točenjem goriva ne znači da ćete trošiti više goriva, vaš automobil će i dalje jednako trošiti, samo će u svakom trenutku biti više goriva u spremniku. Steknite naviku točenja goriva kada vidite da je kazaljka došla do četvrtine rezerovara i mirno se vozite po svim uvjetima.

