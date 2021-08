Za postignute iznimne rezultate Zahvalnica Ženskom košarkaškom klubu: Virovitičke košarkašice odigrale najuspješniju sezonu u povijesti kluba

U Virovitici se ženska košarka igra već desetljećima. Prije četrdesetak godina u okviru tadašnjeg košarkaškog kluba nekoliko godina postajala je ženska selekcija koja se uspješno natjecala u Hrvatskoj ligi. Idućih tridesetak godina djevojke i djevojčice košarku su u Virovitici igrale samo rekreativno.

U jesen 2011. godine nekolicina entuzijasta i košarkaških veterana osnovala je Ženski košarkaški klub Virovitica. U počecima je klub okupljao dvadesetak djevojčica raznih dobnih uzrasta (od 1998. do 2003. godišta) koje su trenirale dva do tri puta tjedno u dvoranama Gimnazije Petra Preradovića i Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić.

Bilo je složeno formirati uzrasne selekcije jer su za to bili potrebni i vrijeme i uvjeti. Dolaskom nove uprave 2015. i priljevom većeg broja motiviranih djevojčica, koje logistički podržavaju njihovi roditelji, formiraju se tri uzrasne kategorije: U-10, U-12 i U-14, koje se uključuju u službena natjecanja Regionalne lige Sjever te igraju turnire Prvenstva Virovitičko-podravske županije.

KROZ KLUB PROŠLO OKO 250 DJEVOJČICA

Klub je od tada do danas formirao sve mlađe dobne kategorije (U-9, U-11, U-13, U-15, U-17 i U-19) koje se natječu na županijskoj i regionalnoj razini. Trenutno okuplja više od 70 djevojčica u dobi od 7 do 19 godina, a selekcije treniraju 4 do 5 puta tjedno u dvorani Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica. Redovito se za najmlađe organiziraju Škole košarke čije igračice igraju Mini basket ligu.

Klub organizira i tradicionalni Uskrsni turnir, a redovito igraju na turnirima u Virju, Koprivnici, Molvama, Zagrebu, Slavonskom Brodu, selekcije uspješno sudjeluju na završnicama Prvenstva Hrvatske, igračice odlaze na ljetne kampove… Klub iz sezone u sezonu napreduje organizacijski, igračice napreduju individualno, a selekcije dobivaju kolektivnu prepoznatljivost.

Možemo zaključiti da se ŽKK Virovitica uspješno pozicionirao na košarkaškoj karti Hrvatske, a kroz klub je u ovih deset godina prošlo oko 250 djevojčica.

– Usprkos svim problemima zbog pandemije koronavirusa ovo je do sada najuspješnija sezona u povijesti kluba, u kojoj smo osvojili prvo i tri druga mjesta u Regionalnoj ligi Sjever.

Na samom kraju sezone igračice do 11 godina starosti obranile su naslov prvaka osvojen prošle godine, a selekcija U-13 bila je sedma na završnici Prvenstva Hrvatske – rekao je predsjednik kluba i jedan od trenera Robert Cenger, te istaknuo kako će im ova nagrada biti poticaj za još bolji rad u sezonama koje su pred njima.

(www.icv.hr, mš)