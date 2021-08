Zahvalnica za doprinos hrvatskom glumištu i dramsko-pedagoškom radu: Osobni razvoj za Snježanu Lančić je spajanje kazališta i mladih u odgoju i obrazovanju

Zahvalnicu Grada Virovitice ove će godine dobiti virovitička glumica Snježana Lančić za doprinos hrvatskom glumištu i dramsko-pedagoškom radu s djecom i mladima. Tijekom četrdesetogodišnjeg umjetničkog profesionalnog rada u Kazalištu Virovitica odigrala je 130 uloga, a kako i sama kaže, ova Zahvalnica je i kruna cijelog tog rada.

– Meni je to zapravo dokaz da se osobni rad, koliko god ponekad mislili drugačije, ipak primijeti i cijeni u društvu. U mojem slučaju to je i glumački i dramsko-pedagoški rad koji itekako praćen i prepoznat.

Voljela bih da svatko tko je nešto radio i postigao određene rezultate jednog dana doživi tu krunu svoga rada kao što sam i ja sada Zahvalnicom Grada Virovitice – kaže Snježana Lančić.

Kroz svoj profesionalni vijek sudjelovala je i na raznim radionicama i seminarima Hrvatskog centra za dramski odgoj, a od 2010. godine počela se baviti dramsko-pedagoškim radom s djecom i mladima. Ističe kako početak rada s djecom uvelike doprinosi rezultatima mladih koji su vidljivi na svim područjima odgoja i obrazovanja.

SAVRŠEN MATEMATIČKI IZRAČUN

– Moj dramsko-pedagoški rad odnosi se zapravo na rad u kazalištu i spajanju kazališta i mladih u odgoju i obrazovanju jer je to jednostavno neodvojivo. To je početak mojeg osobnog razvoja, početak razvoja i rada s djecom, a s obzirom da to traje već dugo godina, rezultati rada su vidljivi kroz mlade koji su danas ili na Akademiji dramske umjetnosti ili su odabrali neki svoj drugi životni put – kaže Snježana L.

– Često znam reći da je kazalište zapravo jedan savršen matematički izračun. Djeca me nakon toga začuđeno gledaju i pitaju kako to može biti. Pa jednostavno, kažem. Kako bi bilo da mi glumci samo hodamo po sceni, a da nemam točnu predodžbu tog prostora, da ne savladamo kretanje na pozornici. Posebno nam je to važno kada dođemo na neku drugu, nama nepoznatu pozornicu, moramo također izračunati s koliko prostora raspolažemo. Ja kažem izračunati zato što moramo vidjeti koliko nam treba po određenim putanjama, jer kada bismo došli na tu scenu, a da je nismo prije toga vidjeli i prošli, dobro razmislili o tome kuda idemo, raspali bismo se, otišli bismo u potpuno krivim smjerovima. Zato kažem da je kazalište, uz sve ono drugo što jest, i savršen matematički izračun – nadovezuje se Snježana L.

Svoj dramsko-pedagoški rad provodi i kroz Udrugu „Pričalica“, a kako kaže, taj iskorak ne može postići samo u kazalištu nego on zahtijeva šire djelovanje i obuhvaćanje i drugih struka kojih ima ne samo u kazalištu, nego i izvan njega, najčešće u odgoju i obrazovanju na svim razinama. S Udrugom je odradila i značajan projekt Erasmus+ strateškog partnerstva pod nazivom „Having a theater inside“ na kojemu je u Virovitici i Kazalištu Virovitica sudjelovalo pet zemalja. (www.icv.hr, ib)