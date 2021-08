„Zemlja vina“ novi vinsko turistički brand prekogranične regije: Graševina među perjanicama vinske ponude Hrvatske

Prvo putovanje u „Zemlju vina“ koja veže hrvatsku Baranju i Erdut te mađarski Villány dogodilo se prošli tjedan, a članovi ekspedicije koja se sastojala od vinskih novinara, distributera vina i turističkih agencija otkrivali su tijekom pet dana dio doživljajnog mozaika koji nudi nova destinacija vinskog turizma. Putovanje koje je organizirala Turistička zajednica Osječko-baranjske županije u suradnji s vinarima iz Villánya jedna je od aktivnosti EU projekta “Vinski turizam bez granica – jedinstvena vinsko-turistička destinacija”.

Nositelj mu je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, a partneri su Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i neprofitna tvrtka vinara iz mađarskog Villánya “Tenkes Nonprofit Kft”. Projekt se bavi razvojem vinskog i gastronomskog turizma na području dijela hrvatskog Podunavlja te dijela mađarske Baranje, kao i pozicioniranjem destinacije na vinskom i turističkom tržištu. Projekt je vrijedan ukupno 400.000,00 eura i financiran je kroz Interreg Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020..

Projekt je važan jer povezuje jednu od najposjećenijih vinskih regija u Mađarskoj – Villány i vinogorja Baranja i Erdut te ima za cilj promociju prekogranične regije kako na regionalnom tako i međunarodnom tržištu.

– Slavonija i Baranja imaju izrazito visoke resurse za razvoj vinskog turizma, područje je to s najviše zasađenih vinograda u cijeloj Hrvatskoj. Još jedan važan raritet koji nude Slavonije i Baranja jest prisutnost povijesnih, starih “plemićkih” vinarija, od Iloka, preko Belja, Erduta, Đakova, Feričanaca, pa sve do Kutjeva – rekla je Ivana Jurić, direktorica županijske TZ. Promociji Zemlje vina zasigurno će doprinijeti i aktivnosti koje na vinskom planu provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

– Kao nositelj projekta, kroz brojne aktivnosti usmjerit će se na razvoj i kvalitetnije pozicioniranje Graševine kao jedne od najvažnijih vinskih kultivara Hrvatske. S tim ciljem, radimo i na izradi specifikacije zaštićene zemljopisne oznake za vinorodno područje Slavonije i Hrvatskog Podunavlja, odnosno vina proizvedena od Graševine. Graševina je, uz Malvaziju istarsku i Plavac mali crni, zasigurno perjanica vinske ponude Hrvatske, a upravo na ovom području daje svoje najbolje rezultate – rekla je Darja Sokolić, ravnateljica HAPIH-a koji je nositelj ovog projekta.

Male obiteljske vinarije sve više podižu razinu kvalitete vina posljednjih godina te mijenjaju percepciju Slavonije i Baranje. Posebno su turistički atraktivni, dodaje, surduci i gatori koje nudi Baranja te s druge strane vizure vinograda uz Dunav u Erdutu. No, najvažniji je u priči vinskog turizma, ističe, jako dobar bazičan proizvod, a to je vino, u koje se dosta ulagalo.

– Enologija i gastronomija naši su snažni turistički aduti koji uz prirodne ljepote privlače turiste koji uživaju u autohtonoj hrani i izvrsnim vinima. Vina naša četiri vinogorja nadaleko su poznata u svijetu, a ne prođe godina da netko od vinara s područja Osječko-baranjske županije ne osvoji neku od prestižnih svjetskih nagrada poput Decantera. Prostora za napredak, osobito u promotivnom smislu ima puno, a upravo iskustva iz Villányja govore o tome u kojem smjeru se dugoročno može razvijati vinski turizam – poručuje župan Ivan Anušić. Stvaranjem nove destinacije, te višednevnim boravkom u hrvatskoj i mađarskoj vinskoj regiji oduševljeni su i polaznici studijskog putovanja.

– Kada spomenemo Hrvatsku, svi uglavnom misle na more. No Hrvatska ima iznimno lijep kontinent, koji smo s radošću otkrivali posljednjih nekoliko dana. Otkrili smo drugi dio Hrvatske, sjeveroistok. Putovali smo predivnim krajolicima uz Dunav i uživali u prekrasnim vidicima, povijesnim znamenitostima, vinogradima i naravno vinu. Dojmila me se priroda i mislim da je posebna avantura vinski istok Hrvatske upoznati biciklom – Anne-Wies van Oosten, nizozemska novinarka.

– Sigurno ću obje destinacije koje smo posjetili preporučiti kao jedinstvenu turističku destinaciju. Oduševljena sam onim što smo vidjeli, od prekrasnih pejzaža do izvrsnih vina i posebno zanimljive gastronomije. Sličnost između naše dvije zemlje se ogleda kroz proizvodnju graševine i moram naglasiti kako je hrvatska graševina izvrsna i drago mi je da ćete ju kroz ovaj projekt snažnije brendirati – poručila je Eszter Borbely iz Mađarske.

U planu je i stvaranje baze podataka, kao i izrada mobilne aplikacije o vinskoturističkoj ponudi u prekograničnom području. U rasporedu je i organizacija velike međunarodne konferencije na temu graševine i razvoja vinskog turizma u Osijeku, uz obilazak Baranje i Erduta, kao i izrada pravilnika za brendiranje i plasman graševine za Slavoniju i Podunavlje. Zajednička vinsko-turistička ponuda prezentirat će se, nadalje, na specijaliziranim sajmovima u Budimpešti, Zagrebu, Beogradu, Beču, Sarajevu i Düsseldorfu. Organizirat će se i umjetnička kolonija u Baranji i Erdutu koja se oslanja na vino, a nedavno je na Večeri vina i umjetnosti u Osijeku predstavljanje i nova mobilna vinska kušaonica.

