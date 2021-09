3. HNL SJEVER Miroslav Rukavina u 4. kolu zabio peti prvenstveni pogodak, Papuku mršavi remi s Podravcem

Četvrto prvenstveno kolo 3. HNL Sjever donijelo je u Orahovici ogled domaćeg Papuka i Podravca iz Virja.

Papuk osokoljen pobjedom u Bjelovaru krenuo je vrlo odlučno i hrabro te stvorio nekoliko izglednih prigoda. Prvu veliku imao je ponajbolji Papukovac na početku sezone Miroslav Rukavina. U 18. minuti odlično se oslobodio svog čuvara na nekih 18 metara, snažno opalio, ali je na mjestu bio odlični vratar gostiju Jasmin Ramaj. U 23. Rukavina prihvaća loptu i sjajno ju daje u prostor za Marina Čavića koji je “proletio” kroz obranu Podravca, izbio sam pred Ramaja, prevario ga, ali je lopta otišla tik pored desne vratnice.

U 25. minuti novi zicer Papuka, ponovno je na sceni Rukavina koji prolazi sam kroz obranu Podravca, dolazi na nekih 11 metara, Ramaj istrčava, slijedi lob i kada su svi već vidjeli loptu u mreži, ona je otišla ponovno pokraj desne vratnice u gol-aut. I onda ipak vodstvo Papuka, igrala se 29. minuta, domaćin je imao udarac iz kuta. Ubacio je Marin Čavić, a najviši je u skoku bio Miroslav Rukavina za svoj peti prvenstveni pogodak i vodstvo Papuka. Prijetio je domaći sastav i dalje, probali su Zdelar i Rukavina koji je uputio još jedan odličan udarac u sami desni kut, no Ramaj to još jednom “vadi”. I kada se očekivala mirna završnica prvog dijela, gruba greška uže obrane Papuka. Lopta je preskočila Šantića, iza njega nije bilo nikoga, što je objeručke prihvatio Vedran Furmek, uzeo loptu, sjurio se prema Mahačeku i uputio snažan prizeman udarac koji se od ruku vratara odbija u mrežu za 1:1. S tim se rezultatom otišlo na odmor.

U drugom dijelu Podravac je bio puno bolja momčad, imali su nekoliko zrelih prigoda, a najbolja je bila ona kada je nakon kornera rukom igrao Luka Majdenić i sudac Sabljić opravdano je pokazao na kazneni udarac. Loptu je namjestio Furmek, no lopta završava visoko preko sredine vrata. Papuk je prijetio uglavnom preko agilnog Rukavine, no u ovoj utakmici nije uspio namjestiti “nišan”, a sve što je išlo u vrata završavalo je u rukavicama Ramaja. Na kraju “mršavi” remi i očiti problem Papuka, kronično nedostaje “mozak” ekipe, čovjek za “zadnji pas”, a recimo i to, Domagoj Ninčević u drugoligašu Dubravi sjedi na tribini ili ponekad “zagrije” klupu.

-Što reći, utakmicu smo trebali riješiti u prvom dijelu kada smo promašili tri do četiri “mrtve” šanse. Bumerang nam se vratio krajem prvog dijela i to je to. Teško je s tako malo igrača nešto napraviti, a još i za one ključne nije bio dan. Nema predaje, idemo dalje – rekao je trener Papuka Martin Majdenić.

Za igrača utakmice izdvojio je Miroslava Rukavinu.

-Miroslav je bio konstantna prijetnja golu gostiju, izvrsno se kretao i da ga je, što se ono kaže, malo više “htjelo”, riješili bi utakmicu i prije ali definitivno je bio naš najbolji pojedinac – zaključio je Majdenić.

Papuk Orahovica – Podravac Virje 1:1

Igrač utakmice: Miroslav Rukavina

