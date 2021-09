3. HNL SJEVER Papuk u Križevce na noge Radniku, Majdenić: To je ekipa po mjeri, s njima se može igrati

Nogometaši orahovačkog Papuka u sklopu 5. kola 3. HNL Sjever putuju u Križevce na noge domaćem Radniku.

Papuk konačno ide kompletan, svi igrači su na raspolaganju treneru Martinu Majdeniću koji vjeruje da njegova momčad može puno više od onoga što je pokazala u posljednjem domaćem ogledu protiv Podravca iz Virja. Podsjetimo, taj je susret završio remijem 1:1.

-Momci se doista trude, daju sve od sebe i da nas samo malo “pomazi” sreća bilo bi to puno drugačije, pogotovo uz sve one probleme koje smo imali na početku priprema i sada od početka sezone. U Križevce idemo svi, Radnik je ekipa, kako ja to volim reći, “po mjeri”, s njima se može igrati i ako uđemo kako treba, možemo jako puno. Nećemo se povući, idemo otvoreno, napadački, nadigravati se i težit ćemo dati gol više od protivnika. Vjerujem da ova momčad to može, ali samo ako igrači skupe glavu i “poginu” jedan za drugog na terenu – rekao je Papukov strateg Martin Majdenić.

Pred nogometašima orahovačkog trećeligaša zahtjevan je period, u subotu slijedi to gostovanje u Križevcima, a odmah potom i u Ždralovima kod odlične Mladosti, pa potom domaći ogled s Međimurjem, gotovo da raspored ne može biti teži, ali, kako kaže ona dobra stara, “na muci se poznaju junaci”.

Papukov Miroslav Rukavina bit će najveća prijetnja Križevčanima, dosad je upisao pet pogodaka. Samo gol više ima vodeći strijelac lige, napadač Poleta Nino Patafta. Marin Čavić i Marin Vratković “moraju” biti na dodatnom oprezu, jer im “prijeti” treći žuti karton.

Orahovčani su dosad upisali pobjedu, dva remija i poraz i s pet osvojenih bodova smjestili se na 7. mjesto ligaške ljestvice. Njihov subotnji protivnik skupio je s tri pobjede i jednim porazom devet bodova u četiri kola i nalazi se na visokom četvrtom mjestu.

Pravdu u ovom susretu dijeli Nino Šimatović s pomoćnicima Marinom Čosićem i Juricom Špremom. Četvrti sudac je Dino Sabljić, a delegat Robert Remar.

3. HNL Sjever, 5. kolo – subota, 18. rujna u 16 sati

Virovitica – Mladost Ždralovi

Radnik Križevci – Papuk Orahovica

Rudar Mursko Središće – Varteks Varaždin

Bjelovar – Polet SMnM

Podravac Virje – Međimurje

3. HNL Sjever, 5. kolo – nedjelja, 19. rujna u 16 sati

Koprivnica – Podravina Ludbreg

(www.icv.hr, vg, ts, foto: ilustracija, V. Grgurić)