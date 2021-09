3. ŽNL ZAPAD Aršanj uvjerljiv i u trećem kolu: Prajo i Jagica s četiri pogotka predvodili Slogu do pobjede protiv Stare Brezovice

Proteklog vikenda županijski trećeligaši odigrali su susrete trećeg kola.

Omladinac je, nakon što su u prvom kolu bili slobodni, u preostala dva odigrana kola upisao dvije pobjede. Subotnji susret u kojem su gostovali kod Otrovanca svojim je pogotkom u devetoj minuti otvorio Filip Jeličić, dok je na 2:0 u korist gostiju povisio Vedran Grubić nakon 16 minuta igre. Do kraja poluvremena još je jedna lopta završila iza leđa Marina Osmanovića, a ovoga puta ga je nadmudrio Ali Abdelrahman Fawzy Youssef koji je postavio konačan rezultat prvog poluvremena. Tek što se krenulo s centra u drugom dijelu Jeličić je svojim drugim golom prednost povisio na 4:0, a petu loptu u domaću je mrežu pospremio Marko Šandrk. U 60. minuti gosti su ostali s deset igrača na terenu zbog ozljede Jeličića, domaća momčad to je iskoristila i postigla tri pogotka, ali više od toga nisu mogli. Redom su zabijali Mario Vrbaslija i Marin Kovač, dok je posljednji pogodak na susretu bio autogol vratara Marija Jerbića.

Aršanj je i u trećem kolu nastavio s uvjerljivim pobjedama. Po šest pogodaka postigli su protiv Otrovanca i Sloge, a proteklog su vikenda bili još efikasniji budući da su na gostovanju kod Turanovca slavili s 8:2. I jedna i druga momčad odlično je ušla u susret, tako da smo do 23. minute vidjeli već pet pogodaka. Gosti su golovima Branka Rašete i Sandija Ivanovića poveli 2:0 do 11. minute, a do 20. stvari su na početak vratili Mihael i Valentino Taušan. Tek što su izjednačili rezultat, Turanovac se našao u novom zaostatku. Glavni sudac utakmice Nikola Kečkiš dosudio je kazneni udarac za Aršanj, a siguran realizator za 3:2 bio je Matija Veličan. U drugih 45. minuta na terenu kao da je bila samo jedna momčad, a gosti iz Sedlarice do kraja su postigli još pet pogodaka. Prvo je Veličan svojim drugim golom povisio na 4:2, Hrvoje Filipović sa svoja dva zgoditka povisio je na 6:2, dok je preostala dva gola postigao Ivan Šimunija.

Igor Prajo i Ronald Jagica bili su izuzetno raspoloženi u subotnjem susretu njihove Sloge i gostiju iz Stare Brezovice. Nakon prvog poluvremena ništa nije upućivalo na ovako visok rezultat budući da je jedini gol postigao Prajo u devetoj minuti, ali u drugom dijelu se otvorilo. Prvo je Jagica povisio na 2:0, Prajo još jednom pogađa, ovoga puta za 3:0, a zatim Jagica s nova tri pogotka odvodi utakmicu u sigurne vode, rezultat je tada glasio 6:0. Stara Brezovica smanjila je autogolom Patrika Hana, no bio je to samo počasni pogodak. Do kraja je Prajo još dva puta pogodio mrežu Tomislava Borovčaka, dok je konačan rezultat postavio Luka Podnar.

U posljednjoj utakmici kola Turnašica je na svom terenu slavila protiv Brane s uvjerljivih 7:0. Andrej Abramović doveo je domaćina u vodstvo nakon šest minuta igre, a situacija se za goste dodatno zakomplicirala kada je u 9. minuti kapetan Josip Kolovica zbog izravnog crvenog kartona morao napustiti igru. Turnašica je to znala iskoristiti te su do kraja utakmice postigli još šest golova, a svih šest puta mreža se zatresla u drugom poluvremenu. Leo Jakupec matirao je Sitara u 51. i 72. minuti, Martin Zvonar prvi od svoja dva pogotka postigao je u 75. minuti, na 5:0 povisio je Martin Kalenik, dok su uvjerljivu pobjedu kompletirali Zvonar i Ivan Plivalić u 83., odnosno 87. minuti.

Aršanj trenutno drži vodeću poziciju s maksimalnih devet bodova, a slijede ga Turnašica i Omladinac koji su u dva odigrana susreta upisali dvije pobjede. Između njih, na drugo mjesto, smjestila se Sloga također sa šest bodova, ali iz tri odigrane utakmice. Posljednje mjesto trenutno drži Turanovac koji u dosadašnjem dijelu natjecanja nije uspio doći do bodova.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, M. Šolc)