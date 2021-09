4. LIGA BJ-KC-VT Suhopolje u okrnjenom sastavu putuje u Đurđevac: Iz sastava izostaju Kirin i Čubelić, upitan je i nastup Dejana Klemena

Nakon prošlotjednog županijskog derbija u kojem su na stadionu Park dočekali Slatinu, od koje su, usprkos vrlo dobroj igri, u konačnici poraženi rezultatom 3:2, pred nogometašima Suhopolja novi je ligaški ogled. U sklopu 5. kola 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica zaputit će se na gostovanje u Đurđevac gdje će ih dočekati trenutno dvanaestoplasirana momčad prvenstva, Graničar.

Samuel Spudić imao je dosta velikih problema prilikom sastavljanja momčadi u uvodna četiri kola, gotovo je u svakoj od tih utakmica netko izostao, a to je sasvim sigurno ”kumovalo” posljednjem mjestu na tablici bez osvojenog boda. Doduše, kada se pogleda igra, ponajprije protiv Graničara (Legrad) iz prvog kola i iz prošlotjednog ogleda sa Slatinom, svakako ostaje žal što se tada nije uspjelo doći barem do ponekog boda koji bi malo podigao atmosferu u svlačionici. Ipak, situacija je takva kakva je i ne treba očajavati. Sezona je tek počela, ostalo je puno kola za odigrati, ali neke stvari ostale su iste.

Naime, Spudićevi problemi nastavit će se i ovo kolo budući da sreća nikako neće ”pomaziti” Grofove koji će u još jednoj utakmici nastupiti desetkovani. U sastavu sutra neće biti Kirina i Čubelića koji gotovo sigurno neće konkurirati niti za sljedeće kolo, dok je još uvijek upitno hoće li Dean Klemen biti spreman za sutrašnji dvoboj s obzirom na ozljedu koju ”vuče” već nekoliko tjedana.

– Trenutna situacija što se tiče igračkog kadra, ruku na srce, nije dobra. Bez Čubelića smo ostali na duže vrijeme, neće biti Kirina koji vrlo vjerovatno neće nastupiti niti u 6. kolu, a još uvijek nismo sigurni hoće li se od ozljede oporaviti Dejan Klemen. Nekako ćemo se posložiti, ”skrpati” kako se kaže i idemo dati sve od sebe. Najbitnije je da se psihički podignemo jer nije lako nakon četiri poraza u uvodna četiri kola. Puno vremena provodim razgovarajući sa svojim igračima, trudimo se podići moral, jer to je ono što nam je u ovom trenutku najbitnije. Ja vjerujem u svoje dečke, sve su to mladi momci puni talenta i potencijala, a osim županijskog derbija protiv Pitomače u kojem smo bili izuzetno loši, u preostalim smo utakmicama pokazali da možemo igrati i da se možemo nositi sa svim momčadima u ligi- rekao je Spudić.

S obzirom na velik broj ozlijeđenih igrača, Spudić je otkrio kako se radi na pregovorima s nekolicinom pojačanja iz drugih klubova, ali kako kaže, više ih nije tako jednostavno dovesti.

– Pregovarali smo s nekoliko potencijalnih pojačanja, prijelazni rok traje do 15. listopada, no vidjet ćemo hoće li se nešto uspjeti ostvariti. To više ne ovisi o samom igraču niti o nama budući da brojni klubovi u ovom trenutku, kad je sezona već počela, ne žele osigurati potrebne papire za transfer. No ponavljam, naša momčad je dobra, nemamo sreće s ozljedama, ali nekako ćemo izdržati do polusezone i onda se dodatno pojačati- dodao je.

Niti u Graničaru ne cvjetaju ruže, barem što se četvrtoligaškog nogometa tiče. U četiri odigrana susreta ”Picoki” su upisali jednu pobjedu koju su u trećem kolu ostvarili u Čazmi minimalnim rezultatom 2:1, dok su u preostala tri ogleda s Tehničarom, Bilogorom 91 i Dinamom, ostali kratkih rukava. Sve to dovelo je do promjene na klupi samo 48 sati prije utakmice sa Suhopoljem, Vjekoslav Vučeta više nije trener Graničara, a hoće li to domaćinu biti poticaj ili će izazvati kontraefekt, saznat ćemo sutra.

Iako je situacija teška, ovaj susret bit će možda i najbolja prilika za upisati prvi bod ili sva tri, baš zbog svih navedenih razloga.

– Nije mi čak toliko žao niti bodova do kojih smo do sada već mogli doći koliko mi je žao mojih igrača. Svaki od njih dao je 120 posto svojih mogućnosti na svakoj utakmici, pa čak i kada su znali da ne postoji mogućnost zamjene i da će morati odraditi svih 90 minuta. Upravo je to ono što mi daje vjeru da dolaze bolji dani. Oni se bore za svoj klub, svoje navijače i sve nas i to negdje mora biti nagrađeno, a potrudit ćemo se da to tog dođe već sutra- zaključio je Spudić.

Domaća momčad u ovom kolu neće moći računati na Zlatka Topolčića koji je ostao bez prava nastupa zbog tri javne opomene, dok bi svi ostali igrači trebali biti na raspolaganju privremenom treneru Krešimiru Maroniću koji bi, prema riječima predsjednika kluba Darija Pecikozića, mogao postati i trajno rješenje na klupi ovog četvrtoligaša.

Utakmica između Graničara i Suhopolja na rasporedu je od 16:30 sati, pravdu će dijeliti glavni sudac Nikola Anić, dok će mu pomoćnici biti Alen Jozić i Luka Živković.

4. liga BJ-KC-VT, 5. kolo – subota, 25. rujna u 16:30 sati

Garić Garešnica – Graničar Bušetina

Tehničar Cvetkovec – Bilogora 91′ Grubišno Polje

Pitomača – Graničar Legrad

Slatina – Ferdinandovac

Graničar Đurđevac – Suhopolje

4. liga BJ-KC-VT, 5. kolo – nedjelja, 25. rujna u 16:30 sati

Borac Imbriovec – Dinamo Predavac

Mladost Kloštar Podravski – Čazma

