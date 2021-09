4. LIGA BJ-KC-VT Suhopolju prvi bod u novoj sezoni: Anić isključio Bogatija, Graničar do izjednačenja stigao u sudačkoj nadoknadi

Do prvog boda u novoj sezoni stigli su u subotu nogometaši Suhopolja koji su na gostovanju u Đurđevcu remizirali s Graničarom rezultatom 2:2. Iako su vodili u dva navrata golovima Egrija i Sertića, do punog plijena nisu uspjeli doći, igrači privremenog trenera Krešimira Maronića iskoristili su isključenje Dominika Bogatija te su se od poraza spasili duboko u sudačkoj nadoknadi.

Samuel Spudić imao je dosta velikih problema prilikom sastavljanja momčadi u uvodna četiri kola, a problema nije bio pošteđen niti ovu utakmicu. U sastavu nije bilo Čubelića i Kirina, a Dean Klemen, iako je bio upitan za ovu utakmicu, odigrao je svih 90 minuta unatoč ozljedi koju vuče već nekoliko tjedana.

Usprkos svim problemima Grofovi su stigli do vodstva. Igrala se 27. minuta kada je vratara Stanešića svladao kapetan Ivan Egri, a taj rezultat na semaforu je stajao sve do posljednje minute prvog poluvremena. U posljednjim trenucima prve dionice, u 45. minuti, Luka Bartolović matirao je Vidaka i donio izjednačenje svojoj momčadi.

Igralo se prilično nervozno što je bilo i očekivano s obzirom na ulog kojeg je ova utakmica nosila, prvenstveno za Spudićevu momčad. Čak sedam žutih kartona dodijelio je igračima Nikola Anić, glavni sudac utakmice, a na klupi je požutio i već spomenuti Maronić.

I opet su se u takvoj situaciji bolje snašli nogometaši Suhopolja. U 69. minuti za naše je predstavnike dosuđen kazneni udarac, loptu je na ”kreč” namjestio Marko Sertić i pogodio za novu prednost svoje momčadi. Dodajmo kako je sedamnaest minuta prije tog gola igru zbog dva žuta kartona morao napusitit Dominik Bogati.

Igrač manje nije previše poremetio igru gostiju, stvorilo se nekoliko prilika i samo se čekao posljednji zvižduk glavnog suca kako bi se proslavila prva pobjeda. I onda šok. Duboko u sudačkoj nadoknadi, u 95. minut, domaći nogometaš Igor Sabol našao se u prilici i pogodio mrežu Vidaka za veliko slavlje na klupi domaćih. Nije preostalo puno vremena za dodatne promjene, tako da je susret završio bez pobjednika.

– Iskreno, ne mogu biti zadovoljan ovim bodom kad smo u samoj završnici susreta izgubili sva tri. Najgore od svega je što smo ostali bez tri igrača za iduće kolo budući da je Egriju i Bogatiju (Dorian) ovo treći žuti kartoni, dok Dominika Bogatija neće biti zbog isključenja tako da smo opet u problemima. Zbilja je velika šteta što nismo došli do pobjede, imali smo sve u svojim rukama, moji igrači ispoštovali su 99 posto onog što smo zamislili, a onaj jedan posto doveo je do dva pogotka u našoj mreži. Nedostajalo je samo malo iskustva da dođemo do sva tri boda, pogodak za izjednačenje pao je nakon niza nekih nespretnih reakcija nakon ispucane lopte u naš šesnaesterac i eto, domaćin je iskoristio situaciju i spretno došao do boda – prokomentirao je subotnu utakmicu Samuel Spudić.

Suhopolje će u sljedećem kolu na domaćem terenu ugostiti pretposljednji Borac koji je također nakon pet odigranih kola osvojio jedan bod, a bit će ovo odlična prilika kako bi se Grofovi maknuli s posljednje pozicije.

(www.icv.hr, mra)