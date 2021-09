Atletska ekipa Brlića koja putuje na ISF Svjetske školske sportske igre, na prijemu kod gradonačelnika Kirina

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, zajedno sa zamjenicom Vlastom Honjek – Golinac, ugostio je danas atletsku ekipu Brlića koja ovih dana putuje u Beograd na ISF Svjetske školske sportske igre. Mlade atletičarke Ana Medved i Lorena Rekić stigle su u pratnji ravnatelja OŠ Ivane Brlić – Mažuranić Ivice Tomljanovića, nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Gorana Kozlingera te kolegice Nike Kozlinger.

Inače, ISF Svjetske školske sportske igre U -15 za učenike osnovnih škola trebale su se održati od 26. lipnja do 4. srpnja, no zbog pandemije koronavirusa su odgođene te će se održati od 11. do 19. rujna.

Na igrama će sudjelovati učenici iz preko 50 zemalja u 14 sportova: atletici, badmintonu, košarci, košarci tri na tri, šahu, nogometu, judu, karateu, orijentacijskom trčanju, plivanju, stolnom tenisu, teakwandoou, odbojci i hrvanju.

Iz Hrvatske na Svjetske školske sportske igre U -15 putuje delegacija od 80 sportaša, koji su bili najuspješniji na Državnim završnicama Hrvatskog školskog sportskog saveza, među kojima će biti i dvije dojučerašnje učenice Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić iz Virovitice Ana Medved i Lorena Rekić.

Virovitički Brlići po ostvarenim rezultatima, uvjerljivo su najuspješnija sportska osnovna škola u Virovitičko – podravskoj županiji, a među prvih deset u Hrvatskoj. Dvije godine uzastopce atletska ekipa djevojčica iz škole, koju je trenirao i vodio prof. Goran Kozlinger, osvojila je na Državnim završnicama naslov prvakinja u kategoriji petih i šestih razreda, dok su djevojke sedmih i osmih razreda bile treće. Upravo iz tog razloga su pozvane na ISF Svjetske školske sportske igre U 15 u Beograd.

– Posljednjih godina u više navrata, uz uspjehe na Državnim završnicama Hrvatskog školskog sportskog saveza, bili smo prvi i na Krosu Sportskih novosti, što je još jedna potvrda našeg izvrsnog rada u atletici i pozivu na sudjelovanju na Svjetskim školskim sportskim igrama U -15 u Beogradu, naglasio je nastavnik tjelesne i zdravstvene kulturu Gortan Kozlinger.

Ana i Lorena nastupit će u atletici. Ana u bacanju kugle, a Lorena u utrci na 100 m. Obje su danas gimnazijalke, ali zbog odgode Igara imaju pravo nastupa za svoju dojučerašnju školu.

– Tijekom ljeta nismo puno trenirali, ali smo posljednjih tjedana počele intenzivno trenirati kako bi postigle što bolje rezultate, rekla je Ana Medved.

Uz sportska natjecanja sportašice i njihovi treneri će predstaviti ne samo svoju zemlju, već i gradove iz kojih dolaze. Na mlade sportašice posebno je ponosan i virovitički gradonačelnik .

– Drago mi je što će na Igrama nastupiti škola iz Virovitice. Pohvalio bih Anu i Lorenu, ali i njihovu pratnju – profesora Gorana Kozlingera i ravnatelja škole Ivicu Tomljanovića. To će biti velika promocija našeg grada. Sve više ulažemo u sport i sportske objekte jer je naša zadaća osigurati što bolje uvjete našim sportašima. Grad Virovitica će u sljedećim godinama učiniti sve da izgradi ono što im je potrebno za kvalitetne treninge. Kada je u pitanju atletika, koja je „majka svih sportova“, uz postojeću stazu u planu je izgradnja svlačionica, kao i nova atletska staza. Atletičarima iz Brlića dajemo punu podršku, neka nastave ovim tempom kao i do sada na ponos svojim roditeljima, školi i Gradu Virovitici, tom prilikom je rekao gradonačelnik Kirin.

U ekipi iz Virovitice, uz atletičarke Anu Medved i Lorenu Rekić, bit će i njihov dojučerašnji nastavnik i trener Goran Kozlinger, kao i statističarka na igrama Nika Kozlinger koja će ujedno biti moralna podrška kolegicama.

