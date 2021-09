Vrhunska vina oduševila nepca brojnih posjetitelja na “Wine & Cake” ladanjskoj večeri u suhopoljskom dvorcu Janković

U opuštenoj i ugodnoj atmosferi na otvorenom, uz vrhunsku kapljicu i odličnu glazbu, večeras (subota) je u dvorištu suhopoljskog dvorca Janković, u predivnom ambijentu, održana prva u ciklusu vinskih manifestacija pod nazivom “Slavonija & Podravina wine not!?”

Organizaciju ovog zanimljivog ciklusa potpisuje Turistička zajednica VPŽ u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama i Turističkom agencijom Draft. Predviđeno je pet manifestacija koje će se održavati svakog vikenda tijekom rujna na području Virovitičko-podravske županije i koje imaju sve ono što posjetitelj traži, od gastro do eno ponude, koja je u ovoj priči vrlo bogata.

“Wine & Cake ladanjska večer” u dvorcu Janković ime je današnje, prve manifestacije koja je okupila brojne posjetitelje. Program pun zabave i smijeha vodio je svima dobro poznati glas virovitičkog kazališnog glumca Mije Pavelka, uz kojeg je za odličnu atmosferu bio zadužen i karizmatični mladi pjevač Stjepan Lach.

Sve nazočne na samom početku pozdravila je direktorica Turističke zajednice VPŽ Martina Jakelić.

-Ovo je prvi event iz ciklusa manifestacija “Slavonija & Podravina wine not?! Na današnjoj Wine & Cake manifestaciji imamo prilike kušati desertna i predikatna vina, ali i probati kolač Grofovska čarolija u režiji nagrađivane olimpijske slastičarke Sandre Jadek – između ostalog, rekla je Jakelić, naglasivši pritom kako je osnovni cilj vinskih manifestacija tijekom rujna zapravo promocija lokalnih vinara i lokalne ponude, ali i predivnih destinacija na području županije.

Enologinja Ivana Nemet izrazila je zadovoljstvo trenutnim stanjem vezanim uz koronavirus i mjerama koje su na snazi, naglasivši kako je povoljna situacija dovela do početka jedne prelijepe vinske priče, koja je prošle godine u ovo vrijeme bila gotovo nezamisliva.

-Ovo zapravo nije projekt, to je pregruba riječ za ovu emociju koja vlada ovdje, rekla bih da je ovo jedna vožnja vlakom i da je danas ovdje u Suhopolju prva stanica, a svoju vožnju nastavljamo dalje sve do konačne destinacije, odnosno Orahovice. Počinjemo sa slatkom pričom, a s obzirom da je ovo prvi ovakav događaj na području Virovitičko-podravske županije, u vinskom smislu smatram da smijemo prekršiti sva pravila i krenuti na najslađi mogući način, a to je s desertnim i predikatnim vinima – rekla je Nemet.

Slavonija & Podravina wine not?! kao novi turistički proizvod uključuje obilazak kulturnih i prirodnih znamenitosti te promociju gastro-enološke baštine slavonskog i podravskog kraja. Ono što će svakako oduševiti ljubitelje vina je to što svaka destinacija nudi nešto novo i neka nova vina, ali ono najvažnije je predstavljanje vina i vinara s područja županije. U planu su još četiri manifestacije:

VINSKA BICIKLIJADA “VIROVITIČKIM VIDICIMA” – 12. rujna. 2021. (nedjelja) od 10:00 do 17:00 sati (Golo Brdo – Sveti Đurađ – Rezovački vinogradi)

POEZIJA I VINO – 17. rujna. 2021. (petak) od 19:00 do 21:00 sat (Interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića, Grabrovnica)

VINSKI PIKNIK NA PLANINI – 18. rujna. 2021. (subota) od 16:00 do 21:00 sat (Park šuma Jankovac)

WINE & RUN ORAHOVICA – 25. rujna. 2021. (subota), od 12:00 do 18:00 sati (izletište Jezero – PP Orahovica – Vinarija Patkoš – OPG Jović – Vinarija Matković – destilerija Kostelac/izletište Jezero).

Cijena svake manifestacije iznosi 70 kuna, a svi zainteresirani mogu se javiti u Turističku agenciju DRAFT putem maila: turisticka.agencija@draftdoo.hr, na broj mobitela 099/ 488 3618 ili putem njihove Facebook stranice i rezervirati svoje mjesto, jer je broj sudionika na svakoj manifestaciji ograničen.

Ne propustite uživanje i upoznavanje vina Slavonije i Podravine, a do sljedeće manifestacije koja je na rasporedu 12. rujna, zavirite u fotogaleriju i pogledajte kako je bilo na “plemićko-vinskom” druženju u dvorcu Janković.

