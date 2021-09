FOTO Četvrte josipovačke ”Zagorske jeseni” privukle mnoštvo posjetitelja

Svečanim mimohodom folkloraša kroz Josipovo, jučer (nedjelja) su započele 4. Zagorske jeseni. Manifestacija je to koju su ove godine organizirali Udruga žena Josipovo i Općina Sopje s partnerom Općinom Starin iz Mađarske sa željom njegovanja jezika i kulture svojih predaka koji su naseljeni u ovo selo iz Stubice, Bistre, Jakovlja i drugih mjesta Zagorja.

Udruga žena Josipovo je potom predstavila svoju novu zastavu, kojoj je na njihovu inicijativu kum bio virovitičko-podravski župan Igor Andrović te je tako postao i član Udruge, a zastavu je posvetio vlč. Stjepan Škvorc.

Sve nazočne, okupljene pod velikim šatorom, pozdravila je predsjednica Udruge žena Josipovo Marija Čupar, a posebnu zahvalu na dolasku uputila je saborskoj zastupnici Vesni Bedeković i županu Virovitičko-podravske županije Igoru Androviću.

Načelnik općine Sopje Berislav Androš, uz pozdrave svim posjetiteljima i uvaženim gostima, naglasio je kako se ove godine po prvi put manifestacija ”Zagorske jeseni” održava u sklopu projekta ”Events of the Drava river” (Drava events II Interreg V-A program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.).

– Ova manifestacija, sada već mogu slobodno reći, postala je tradicionalna. Drago mi je što iz godine u godinu imamo sve više rukotvorina, udruga, KUD-ova i svih onih koji žele promovirati ovu našu tradiciju, narodne običaje i kulturu na području općine Sopje. Ove godine ova manifestacija se održava u sufinanciranje Europske unije u sklopu projekta ”Events of the Drava river”. Drago mi je što ovdje vidim drage prijatelje, goste koji do sada nisu bili na našim manifestacijama, a što je dokaz da naše manifestacije rastu, da imamo sve bolji utjecaj na okolinu kako bi se naša tradicija, kultura i narodni običaji održavali na životu. Općina Sopje će i nadalje podržavati ovakav vid manifestacija, ovakve događaje i sve ono što je dobro za općinu Sopje i naša naselja – rekao je u svom obraćanju nazočnima načelnik Androš.

Pozdrave nazočnima i pohvalu organizaciji ”Zagorskih jeseni” uputio i virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

– Prvo bih se htio zahvaliti Udruzi žena Josipovo što su me pozvale da budem kum zastavi. Četiri i pol godine sam župan i ovo je prvi put da sam kum jednoj zastavi, ovo kumstvo će mi ostati u dugom sjećanju. Čestitam načelniku Berislavu što je uspio kroz EU fondove prekogranične suradnje s Mađarskom napraviti ovakav jedan projekat i omogućiti Udruzi žena, ali i drugim udrugama koje djeluju i rade na području općine Sopje, da organiziraju ovakve manifestacije koje drže do običaja i okupljaju ljude – rekao je župan Andrović

Nakon uvodnih riječi, kulturno-umjetnička društva ”Zdenac” iz Zdenaca, ”Mikleuš” iz Mikleuša i ”Podravina” iz Čađavice, te Dječja folklorna skupina ”Neven” iz Donjih Meljana, djeca Područne škole Josipovo i domaćin Udruga žena Josipovo, predstavili su se pjesmom i plesom.

Također, posjetitelji su mogli obići izložbeno-prodajne štandove na kojima su svoje radove izložili, Udruga ”Poklonček” iz Koprivnice, Udruga žena ”Cer” iz Crnca, Udruga ”Rukotvorine Zdenac” iz Zdenaca i Udruga osoba s intelektualnim teškoćama ”Vretenac” iz Slatine.

Nakon svečanog dijela manifestacije za sve goste pripremljena je zajednička večera i degustacija velike torte, poklon slatinske ”kraljica” kolača Sandre Jadek, a potom je uslijedio zabavni dio ovogodišnjih ”Zagorskih jeseni” uz TS Čokanj i Slavonia band.

(www.icv.hr, adf; Foto: D. Fišli)