FOTO Četvrtzavršnica Županijskog kupa u konkurenciji pionira: Virovitica slavila u gradskom derbiju na krilima Luke Kneževića

U utorak, 7. rujna odigrane su utakmice četvrtzavršnice Županijskog nogometnog kupa u konkurenciji pionira U-15.

Voćin je na svom terenu s 8:0 pobijedio Munju iz Velikog Rastovca. Pet zgoditaka postigao je Karlo Lencić, a po jednom su strijelci bili Darijo Jaković, Franjo Tunić i Ivan Šabić.

Slatina je kao domaćin svladala Mladost iz Čačinaca rezultatom 9:0. Tri zgoditka postigao je Danijel Marošević, dva Erik Tomac, a po jednom su gostujuću mrežu pogodili Leo Bračun, Matej Kokorić, Mateo Marošević i Gabriel Kolembus.

Pitomača je također s 9:0 pobijedila Bratstvo na njegovom Školskom vrtu. Pet pogodaka postigao je Karlo Filjak, a po jednom su precizni bili Marko Balić, Manuel Đanić, David Hampovčan i Niko Barčan.

Najuzbudljivije je bilo na terenu Sportskog centra TVIN, gdje je odigran gradski derbi između domaćeg No Limit TVIN-a i Virovitice. Domaća ekipa je povela spretnim pogotkom Leonnarda Alavanje u 13. minuti. Samo minutu kasnije poravnao je Matej Meler. Gosti u “narančasto – crnim” dresovima imali su “više od igre”, ali se na odmor otišlo s 1:1. Nakon desetak minuta igre u drugom dijelu “skočili” su gostujući navijači, jer sudac Toni Resler nije dosudio kazneni udarac nakon prekršaja u domaćem šesnaestercu. Terenska premoć ipak je gostima donijela rezultat. S dva pogotka pobjednika je odlučio Luka Knežević. Do kraja su gosti mogli doći i do uvjerljivije pobjede.

Rezultati:

Voćin – Munja Veliki Rastovac 8:0

Slatina – Mladost Čačinci 9:0

Bratstvo Gornje Bazje – Pitomača 0:9

No Limit TVIN – Virovitica 1:3

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)