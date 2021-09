Ivan Kovač iz Pitomače obrađuje 16 hektara duhana: Planira nova ulaganja i proširenje proizvodnje, navodnjavanje mu znatno povećava prinose

Obitelj Kovač iz Pitomače jedna je od najdugovječnijih proizvođača duhana na području Virovitičko-podravske županije. Mladi poljoprivrednik i nositelj OPG-a Ivan Kovač (33 godine) kaže da otkako se sjeća njegova obitelj proizvodi duhan, a i on sam je od malih nogu učio o toj proizvodnji. Počeli su s malim površinama i malom proizvodnjom, a danas su došli do 16 hektara pod duhanom i moderniziranom proizvodnjom, navodnjavanjem te planovima za nova, daljnja ulaganja. Plan im je i dalje povećavati površine pod duhanom.

– Moji roditelji su imali male površine. Rad u proizvodnji duhana koji se tada brao ručno bio je izuzetno naporan i težak. Ponosan sam što smo prije dvije godine investirali u novi moderni mehanički berač koji nam je olakšao berbu i smanjio potrebu za radnom snagu, koju je nažalost sve teže naći u Hrvatskoj – kaže ovaj proizvođač duhana koji od ove godine očekuje da bi mogla biti dobra kada je riječ o proizvodnji i prinosima duhana.

PLAN ZA NOVA ULAGANJA

Ivan Kovač kaže kako je odluka da preko Hrvatskih duhana krenu u investiciju i nabavku mehaničkog berača bila zasigurno jedna od boljih poslovnih odluka, jer im je sada daleko lakše raditi.

– Berač smo kupili prije dvije godine i koštao je 40.000 eura, a kroz kreditnu liniju Hrvatskih duhana ugovorena je otplata u roku od četiri godine. Već sada imam planove i za nove investicije, u topere i sušaru, a što ću, vjerujem, također dogovoriti kroz novu kreditnu liniju s Hrvatskim duhanima. Moja procjena je da je to dodatno ulaganje od nekih 30.000 eura, što će se uz stabilnu otkupnu cijenu duhana svakako moći otplaćivati i brzo isplatiti – ističe Kovač.

Osim što mehanički berač koristi na svojim poljima, ovaj proizvođač kaže kako radi i uslužnu berbu jednom kooperantu. I to je dobar način da se ovaj stroj iskoristi u svom ukupnom kapacitetu te pomogne drugim proizvođačima koji još nisu investirali u ovaj stroj.

Obitelj Kovač obrađuje ukupno 30 hektara poljoprivrednog zemljišta, a duhan proizvode na 15 do 16 hektara. Osim duhana proizvode kukuruz i suncokret, a ističu kako im je duhan ipak najprihodnija kultura.

– Od kada smo nabavili mehanički berač, povećali smo po 2 do 3 hektara pod duhanom godišnje. Plan mi je da i dalje ostanem u ovoj proizvodnji jer imamo stabilan otkup i stabilnu otkupnu cijenu, a vjerujem da ćemo kroz primjenu novih znanja, tehnoloških mogućnosti i inovacija u idućim godinama dizati prinose i proizvodnju – ističe Ivan Kovač.

VEĆI PRINOS UZ NAVODNJAVANJE

Njegova želja je da kupi ili uzme u zakup još dodatnih 20 hektara poljoprivrednog zemljišta jer bi tako još bolje zaokružio proizvodnju, imao površine za plodored i mogao biti još profitabilniji u proizvodnji. Istaknuo je kako je cijena zemlje počela jako rasti i teško je pronaći privatne površine u jednom komadu, a proizvodnja na rascjepkanim površinama poskupljuje troškove proizvodnje. Zato bi, ističe, bilo dobro kada bi mogli dobiti u zakup i nešto državnog poljoprivrednog zemljišta i to kao jednu veću proizvodnu cjelinu.

– Prošle godine imali smo prosječno oko 2 tone po hektaru prinosa duhana, a s obzirom na to da nekih 7 hektara imam pod sustavom navodnjavanja, primjetno je da su prinosi na tim površinama daleko veći. Prema mojoj procjeni prinos na površinama koje se navodnjavanju su veći za 800 do 1000 kg po hektaru. Ova bi godina ponovno mogla biti sušna, a zbog klimatskih promjena važno je da i dalje investiram u to da što više površina navodnjavamo – objasnio je Kovač.

SURADNJA S HRVATSKIM DUHANIMA

Kao i svi drugi kooperanti Hrvatskih duhana i Kovač je zadovoljan odnosom koji ova tvrtka ima prema svojim proizvođačima. Ističe da je dobra stvar što su u stalnom kontaktu sa stručnjacima – agronomima koji su im uvijek dostupni i pomažu u svakoj fazi proizvodnje. Posebice sada kada se krenulo u promjenu sorti duhana s ciljem većih prinosa, proizvodnje i profitabilnosti.

– Hrvatski duhani za nas često organiziraju predavanja i edukativne radionice, a s obzirom na to da EU upravo donosi novu Zajedničku poljoprivrednu politiku EU, vjerujem da će nam uz suradnju s Ministarstvom poljoprivrede organizirati i sastanke na kojima ćemo dobiti više informacija što nas očekuje u novom razdoblju. Znam da se EU usmjerava na ekološku poljoprivredu i da će biti dosta ograničenja pa nam je stoga iznimno važno imati sve informacije kako bismo planirali buduću proizvodnju – kaže Ivan Kovač.

Na pitanje je li do sada kao mladi poljoprivrednik koristio neki od fondova EU, Kovač kaže kako nažalost nije bio u prilici jer je prema sadašnjim kriterijima imao daleko veću financijski snagu od drugih pa nije mogao pristupiti natječajima.

– Znam da EU želi zadržati mlade poljoprivrednike na selu i da se bave proizvodnjom. Priča se o generacijskoj obnovi pa se stoga nadam da će uskoro biti novih natječaja kako bismo mogli dodatno investirati i kroz EU fondove. To bi nama bilo od velike pomoći, da još više podignemo konkurentnost i dostignemo razinu profitabilnosti kakvu imaju naše kolege u drugim EU zemljama – kaže Kovač.

NOVA UDRUGA

Ovaj mladi poljoprivrednik od nedavno je i član nove udruge proizvođača duhana Tabacum koja za cilj ima podizanje proizvodnje duhana u Podravini i Slavoniji. Ivan Kovač vjeruje da proizvođači i kroz rad ove udruge mogu više učiniti za proizvodnju duhana, odnosno da mogu jasnije artikulirati svoje interese prema resornom Ministarstvu te da mogu biti i aktivni kreatori novih mjera buduće poljoprivredne politike.

– Važno je da smo se i kroz Udrugu udružili i da nastojimo otvoreno sagledati što nas muči i kako određene stvari poboljšati. Godinama se u Hrvatskoj govori o udruživanju i povezivanju proizvođača, stoga vjerujem da ćemo i mi duhanci na ovaj način biti bolje organizirani i da će se naš glas više čuti – zaključuje Ivan Kovač.

(www.icv.hr)