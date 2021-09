JOŠ 100 DANA DO BOŽIĆA Bez ovih deset stvari ne može proći svima omiljeni blagdan

Još 100 dana dijeli nas od Božića, a uskoro će blagdansko raspoloženje stići i na gradske ulice i trgove, ali i u naše domove.

Omiljeni blagdan slavi se diljem svijeta i dok postoje neke razlike u tradiciji, tu su i neke stvari koje su gotovo univerzalne u cijelom svijetu, one kojih se odmah sjetimo kada pričamo o Božiću.

Donosimo vam popis stvari i običaja bez kojih nijedan Božić ne može proći.

1. Obiteljska okupljanja i druženja s najdražim osobama

Posao , obaveze, umor… sve su to faktori zbog kojih tijekom godine često ne stignemo provesti dovoljno vremena s našim voljenima.

Međutim, Božić je vrijeme kada je najvažnija “obaveza” provesti vrijeme s onima koje najviše volimo. Blagdani su jednostavno doba u kojem nam nije teško prijeći ni nekoliko stotina kilometara da bi zagrlili najdraže i napunili baterije za sve što donosi nova godina.

2. Pokloni

Radost darivanja još je jedan bitan dio Božića. Osjećaj kada nekoga razveselimo poklonom je predivan, a ono što trebate imati na umu u ovo blagdansko vrijeme da dobar poklon ne znači nužno skup poklon. Vaše najbliže razveselit ćete i poklonima čija novčana vrijednost možda nije velika, ali je ona sentimentalna neprocjenjiva.

3. Božićne pjesme

“Last Christmas”, “Fairytale of New York”, “All I Want For Christmas Is You”, “Driving Home For Christmas”… Sve su to pjesme koje svoj put do zvučnika nađu već u studenom, a onda u prosincu postanu nezaobilazni dio svakodnevnice. Tu su i domaći hitovi “Božić dolazi”, “Sretan Božić svakome”, “Bijeli Božić”… Nijedan izbor nije pogrešan, a svaka od ovih pjesama je idealan glazbeni izbor u slavljeničkom prosincu.

4. Božićni filmovi

Vjerojatno ni sami ne znate koliko ste puta pogledali filmove kao što su “Sam u kući” ili “Zapravo ljubav”, ali svejedno im se svake godine u ovo vrijeme vraćate s jednakim uzbuđenjem kao kad ste ih gledali prvi put – jer što je Božić bez avantura mladog Kevina ili bez velikog hita ostarjelog rockera Billyja Macka.

5. Božićno drvce i ostali ukrasi

Ukrašavanje božićnog drvca je vjerojatno najljepši ritual u ovo blagdansko vrijeme. Neki poštuju tradiciju i čekaju Badnjak, a drugi kuglice, lampice i ostale ukrase vade već s prvim danima prosinca pa i prije… Kojoj god skupini da pripadate, sigurni smo da u nekom trenutku zastanete ispred vašeg drvca i samo se divite njegovoj ljepoti i uživate u osjećaju topline oko srca koji vam stvara.

A onda su tu i prozori, balkoni, dvorišta… Svi oni imaju potencijala da u blagdansko vrijeme zasjaju jednako dobro kao i božićno drvce.

6. Miris cimeta

Između cimeta i Božića postoji neraskidiva veza. Radi se o začinu bez kojeg su blagdani nezamislivi. Dio je brojnih kolača, cimet-štapići predivni su i kao ukras, a cimet se savršeno slaže i s čajem i kuhanim vinom… Miris cimeta jednostavno nas podsjeća na Božić.

7. Božićna zvijezda

Božićna zvijezda je cvijet koji u blagdansko vrijeme nađe put do mnogih domova, čak i do onih u kojima ne žive ljubitelji cvijeća jer radi se o gotovo pa neizostavnom simbolu Božića.

No, napominjemo da se radi o biljci koja je jako zahtjeva za održavanje, a na putu do uspjeha mogli bi vam pomoći savjeti dipl. ing. agr. Jurice Ravenšćaka čiji je OPG najveći hrvatski proizvođač crvenih zvijezda.

8. Advent

Zagrebački advent koji je zadnjih godina proglašavan najboljom takvom manifestacijom u Europi i ove godine oduzima dah, a božićno ruho “odjenuli” su i drugi hrvatski gradovi. Prosinac je zato vrijeme u kojem nije problem pronaći zabavu i usput uživati u brojnim delicijama.

9. Djed Božićnjak

Popularnost Djeda Božićnjaka nikad nije bila upitna jer on je taj koji donosi darove za Božić. Osim toga, u mnogim obiteljskim albumima nalaze se naše uplakane fotografije s ovim omiljenim likom koje nam uvijek izmame osmijeh na lice.

10. Fritule

Fritule su omiljena poslastica koja nas mami sa adventskih štandova, a volimo ih i jer njihova priprema nije teška pa su često dio blagdanskih stolova.

