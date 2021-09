Još jedan u nizu Erasmus+ projekata u Industrijsko-obrtničkoj školi Virovitica: Nastavnice Mihaela Šiljković i Marina Nemet sudjelovale na tečaju na Cipru

Nastavnica strukovnih predmeta u zanimanju kozmetičar Mihaela Šiljković i nastavnica kemije u frizerskoj i kozmetičkoj struci Marina Nemet, sudjelovale su na tečaju „Health and Emotional Education: Creating a positive and effective climate among learners (children, youths, adults)“ na Cipru, u sklopu Erasmus+ KA1 projekta „Nastavnik bez stresa = škola bez stresa“ koji se provodi u Industrijsko-obrtničkoj školi Virovitica.

U organizaciji STANDOutEdu, tečaj je trajao od 23. do 27. kolovoza 2021., a na kojemu je, osim dviju nastavnica iz Virovitice, sudjelovalo ukupno 19 sudionika iz Hrvatske, Rumunjske, Francuske, Poljske, Grčke, Španjolske i Portugala. Tečaj je bio namijenjen svima koji bi željeli obogatiti svoje znanje o tehnikama poučavanja i idejama o razvoju svakodnevnih zdravih navika (tjelovježba, zdrava prehrana, povezanost s prirodom), o osobnom razvoju (emocionalna ravnoteža, vještine upravljanja stresom itd.) i općenito razvoju životnih vještina njihovih učenika.

Sudionici su proučavali kako razvoj zdravih životnih navika utječe na njihov život te kako misli i osjećaji utječu na ponašanje. Upoznali su se s aktivnostima koje mogu provesti na svojim satovima za stvaranje zdravih navika i rutina te aktivnostima o tome kako izgraditi čvrste odnose među učenicima i između učitelja i učenika.

Kroz interaktivne aktivnosti proučavali su vrijednost razvoja zdravih životnih navika, pozitivnog razmišljanja i jačanja samopoštovanja, aktivnog slušanja, davanja povratnih informacija, rješavanja problema, demokracije u odlučivanju i rješavanju sukoba.

Nakon ove edukacije sudionici se osjećaju sigurnije svojom sposobnošću stvarati pozitivne i učinkovite klime u svojim učionicama. Tečaj se temeljio na načelima zdravlja i emocionalnog odgoja te su se koristile najnovije pedagoške metode čiji je cilj kvalitativno poboljšanje procesa poučavanja i učenja, postavljanje dobrog modela i primjera njegovanja i poboljšanja zdravog načina života i emocionalne ravnoteže.

Tečaj se održavao u Nikoziji, glavnom gradu Cipra, dok se izvođenje praktičnih modula održavalo u obliku studijskog posjeta park šumi Athalassa, rtu Gkreko u općini Ayia Napa koji se nalazi na jugoistočnoj obali otoka (uz more), u selu Kampia na bio-farmi Riverland te na planini Troodos. Kroz iskustvene aktivnosti i razne pedagoške tehnike sudionici su se upoznali s aktivnostima koje mogu provesti za promicanje zdravlja i emocionalnog odgoja unutar i izvan učionice.

(ss-industrijskoobrtnicka-vt.skole.hr, mn)