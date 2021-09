JUNIORI SLA-ORA A Pet pogodaka Novakovića: Slavonija upisala visoku pobjedu protiv nekompletne miljevačke Mladosti, Voćin slavio protiv Zrinskog

Proteklog vikenda juniori s područja Virovitičko-podravske županije odigrali su utakmice 3. kola. U skupini Slatina-Orahovica najuvjerljivija je bila sladojevačka Slavonija koja je nekompletnu Mladost iz Miljevaca svladala s visokih 15:0.

Osmorica nogometaša Mladosti uspjela su koliko-toliko parirati domaćinu do 30. minute kada su primili svega dva pogotka, u oba navrata mrežu je pogodio Tin Vencl, a isti je igrač otvorio pravu golijadu nakon spomenutih pola sata igre. Do kraja poluvremena igrači Slavonije uspjeli su postići još pet pogodaka, strijelci su bili Dominik Kizivat, koji se u strijelce upisao dva puta, te Mateo Novaković koji je vratara Lukačeka svladao tri puta. Novaković je nastavio s golovima i na otvaranju drugog poluvremena kada postiže deveti pogodak svoje momčadi, za okruglih 10:0 pogodio je Tin Kokorić, a s 11 metara precizan je u 55. bio Mateo Peška. Dvanaesti pogodak na utakmici postigao je Mihael Matovina u 60. minuti, Novaković je svoj peti pogodak postigao u 67., dok su se u strijelce do kraja utakmice upisali Gabriel Hodak i David Rastović.

Voćin je do prve pobjede u novoj sezoni stigao na domaćem terenu u susretu protiv Zrinskog iz Nove Bukovice koji i dalje čeka na prve bodove. Martin Tunić probio je gostujuću obranu u 37. minuti kada je poentirao za 1:0 čime je svojoj momčadi osigurao prednost na poluvremenu, strijelac za 2:0 u 68. minuti bio je Emanuel Tunić, dok je konačnih 3:0 postavio Božidar Petrić desetak minuta prije kraja utakmice.

U posljednjem susretu kola, u kojem se prema službenom zapisniku igralo ”10 na 9”, juniori Crnca stigli su do prvog boda u novoj sezoni. Poveo je Crnac zgoditkom Petra Kusića u 36. minuti na gostovanju u Zdencima, no Sloga je do kraja poluvremena ipak uspjela doći do izjednačenja. Strijelac za, ispostavit će se konačnih 1:1, bio je kapetan Luka Mataija.

Slavonija iz Sladojevaca zahvaljujući gol razlici trenutno drži prvo mjesto s šest bodova, a isto toliko imaju i drugoplasirana čačinačka Mladost te orahovački Papuk. Posljednja dva mjesta na tablici pripala su Zrinskom i Mladosti iz Miljevaca koji do sada nisu uspjeli doći do bodova.

(www.icv.hr, mra)