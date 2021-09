Na današnji dan prije 30 godina počela akcija oslobađanja naselja Jasenaš: Prva takva akcija u Domovinskom ratu

Sve je započelo nakon proglašenja Srpske autonomne oblasti Zapadna Slavonija u kolovozu 1991. godine kada je selo Jasenaš postalo središte velikosrpske pobune u bivšoj općini Virovitica. Domaće stanovništvo okupljeno u postrojbi Teritorijalne obrane uskoro su pojačali pripadnici pobunjeničke Teritorijalne obrane Daruvar. Iz tog mjesta pobunjeni Srbi u kolovozu su izvršavali prepade na okolne prometnice, ponajviše Virovitica – Grubišno Polje, a zarobljavali su i civile na tom području. Hrvatska policija i Zbor narodne garde u selu Milanovac uspostavili su punkt prema Jasenašu kao obrambenu točku Virovitice jer se počelo sumnjati da bi pobunjeni Srbi mogli krenuti u napad prema gradu.

„Kap koja je prelila čašu“ bilo je granatiranje sela Rezovačke Krčevine u večernjim satima 30. kolovoza 1991. godine. Projektili su oštetili više objekata u selu, među njima i osnovnu školu i trafostanicu. Na sreću djece nije bilo u školi pa je veća tragedija izbjegnuta. Od krhotine granate teže je ranjena starica Kata Blažević.

Granatiranje virovitičkog prigradskog naselja bilo je jasan pokazatelj da se treba krenuti u oslobađajuću akciju. Ona je pokrenuta 2. rujna 1991. godine, u ranim jutarnjim satima. Hrvatske snage, kojima je zapovijedao Đuro Dečak, krenule su iz dva pravca – s istočne strane iz smjera Suhopolja i sa sjevera iz naselja Milanovac. Pod okriljem mraka skupina iz Milanovca približila se barikadama i iznenada napala pobunjenike. Do 9 sati hrvatske snage oslobodile su dvije trećine sela. Do kraja sela ostalo je još desetak kuća te je napad nastavljen, a selo je konačno oslobođeno u 14 sati. Oslobađanjem Jasenaša spriječena je mogućnost spajanja jedinica JNA u virovitičkom garnizonu i pobunjenih Srba te presijecanje Podravske magistrale. Bio je to nagovještaj operacije „Otkos-10“ u kojoj je oslobođeno cijelo okupirano područje Bilogore.

Središnja svečanost ove prve akcije oslobađanja u Domovinskom ratu u RH održati će se u nedjelju, 5. rujna u naseljima Milanovac i Jasenaš.

(www.icv.hr, bs)