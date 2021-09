Održana izvanredna sjednica Gradskog vijeća Orahovice: Donesen Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Pod predsjedanjem predsjednice Karmen Halgaš održana je izvanredna sjednica Gradskog vijeća Orahovice. Nakon usvajanja zapisnika s prošle sjednice, predsjednica Halgaš pojasnila je razlog sazivanja ove sjednice.

– 30. srpnja ove godine, na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici grada Orahovice, objavljen je poziv za javni uvid na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, a isti je bio izložen do 16. kolovoza. Za vrijeme trajanja javnog uvida, zainteresirane fizičke i pravne osobe mogle su uložiti prigovor na navedeni prijedlog programa, a s obzirom da je Gradsko vijeće dužno donijeti Odluku o prigovorima u roku od 30 dana, upravo je to bio razlog sazivanja izvanredne sjednice – rekla je Halgaš te je potom navedena Odluka jednoglasno i donesena kao i Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje grada.

Potom je uslijedila točka prijedloga odluke o osnivanju pravu građenja u korist Virovitičko-podravske županije na nekretninama u vlasništvu Grada, a riječ je o izgradnji nove osnovne škole u Orahovici.

– Donošenje odluke predstavlja osnovni preduvjet za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa između Grada i Županije u čijoj nadležnosti us školska obrazovanja i ustanove, a isto tako to je preduvjet ostalim fazama i postupcima gradnje nove osnovne škole kao i njezino financiranje putem Europskih fondova. Odluka predstavlja i svojevrsnu prethodnu suglasnost gradonačelnika za zaključivanje ugovora sa županom te kao potpora ulaganju u javnu infrastrukturu na području grada. Dakle, plan je u Orahovici izgraditi novu zgradu osnovne škole, a ove odluke su one koje su među prvima moraju odraditi i prihvatiti – rekla je predsjednica Gradskog vijeća Karmen Halgaš. Odluka je jednoglasno prihvaćena, a potom je pred vijećnicima bilo donošenje zaključka o prethodnoj suglasnosti Trgovačkog društva Papuk d.o.o. na opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova što je također jednoglasno usvojeno.

(www.icv.hr, vg)