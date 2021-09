Potpisan ugovor za projekt virovitičke Gradske knjižnice i čitaonice “Potrubi za knjigu”

U okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., usmjerenog na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti, Ministarstvo kulture i medija RH potpisalo je 12 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu poziva ‘Čitanjem do uključivog društva’.

Poziv je etapa Nacionalne strategije za poticanje čitanja 2017.-2022. koju provodi MKM s ciljem uspostavljanja učinkovitog društvenog okvira za podršku čitanju, razvoja čitalačke pismenosti i poticanje čitatelja na aktivno i kritičko čitanje, te povećanja dostupnosti knjiga i drugih čitalačkih materijala. Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva iznose 41.000.000 kuna. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 posto prihvatljivih troškova, od čega je 85 posto osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 posto osigurati Ministarstvo kulture i medija iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Nositelj projekta Potrubi za knjigu, vrijednog nešto više od 2.500.000 kuna je Gradska knjižnica i čitaonica u Virovitici, partneri su Virovitičko-podravska županija i Grad Virovitica, a izradila ga je županijska Razvojna agencija Vidra. Trajanje projekta je dvije, uz osiguranu održivost u sljedećih pet godina, a obuhvaća sljedeće ciljane skupine: djecu i mlade do 25 godina, osobe starije od 54 godine i osobe s invaliditetom. Potporu i podršku prijavi Knjižnice na poziv u veljači ove godine bezrezervno su dali župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović i gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin sa svojim pročelnicima Martinom Bunić i Alenom Bjelicom.

Projekt uključuje nabavu bibliokombija koji će se stanovnicima VPŽ omogućiti korištenje knjižnične građe, odnosno usluga (radionice programiranja, robotike, digitalnih vještina; informacijskih, kulturnih i obrazovnih sadržaja) koje danas ima Knjižnica i koji još uvijek nisu dovoljno dostupni stanovnicima ruralnih naselja. Time ćemo senzibilizirati stanovništvo županije na knjižnične sadržaje te im osim knjiga i druge građe donijeti znanje, informacije, kulturne i obrazovne programe čime aktivno doprinosimo smanjenju digitalnog i socijalnog jaza.

Na potpisivanju ugovora u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, uz ministricu kulture RH Ninu Obuljen Koržinek su sudjelovali i državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Dragan Jelić i zamjenik upraviteljice Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Luka Bogdan. U ime prijavitelja Gradske knjižnice i čitaonice u Virovitici ugovor je potpisao ravnatelj Robert Fritz.

– Iza tog službenog naziva projekta kriju se bibliobusi, putujuće knjižnice i svi oni do kojih u njihovim udaljenim krajevima i naseljima do sada nije mogla doći, a zahvaljujući ovom programu – do kojih će napokon redovito dolaziti knjiga. Provedbom ovog Poziva doprinijet će se, naime i ostvarenju ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitanja koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila 2017. godine za razdoblje do 2022. godine, upravo u svrhu sustavnog djelovanja na razvoju kulture čitanja i pismenosti u Republici Hrvatskoj – istaknula je ministrica čestitajući predstavnicima narodnih knjižnica, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

(knjiznicavirovitica.hr)