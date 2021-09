POVOLJNIJI UVJETI Virovitički vijećnici usvojili odluke vezane uz gradski kredit i potencijalni „minus“

Gradski vijećnici usvojili su jučer (četvrtak) na sjednici Gradskog vijeća odluke kojima su, između ostalog, prihvatili i povoljnije uvjete korištenja “minusa”, odnosno dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu Grada, kao i dodatak ugovora koji Gradu omogućuje produljeni rok trajanja kredita u iznosu od 10 milijuna kuna za potrebe projekata. Riječ je o odlukama koje je vijeće već donijelo krajem prošle godine, a sada su samo dopunjene boljim uvjetima korištenja, objašnjeno je na sjednici.

Pročelnik virovitičkog Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Antonio Dražić objasnio je kako je, kad je riječ o dopuštenom prekoračenju, odluka izmijenjena na način da je Grad dobio povoljnije uvjete korištenja „minusa“ u iznosu od 10 milijuna kuna, na rok od godinu dana.

“Minus” do sada nije bio korišten, objasnio je, već je riječ o “rezervi” koja će dobro doći ako se zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza stvori jaz u proračunu.

-Krajem prošle godine Vijeće je usvojilo odluku prema kojoj Grad može koristiti minus od 10 milijuna kuna, s kamatom od 1,35 posto, na rok od godinu dana. Možemo reći da je to bila odluka vezana uz jedan ‘klasični minus’. No ove godine banka nam je osigurala povoljnije uvjete, redovna kamata pritom je smanjena na 0,85 posto godišnje uz naknadu od 0,1 posto. Minus je planiran samo u slučaju posebne financijske potrebe, za osiguranje likvidnosti – rekao je Dražić.

IZGRADI, PA TRAŽI POVRAT

Govoreći o kratkoročnom kreditu, koji je Grad krajem prošle godine podigao u iznosu od 10 milijuna kuna na rok od godinu dana, Dražić objašnjava kako je riječ o kreditu kojim se financiraju važni projekti za Viroviticu. Iako su u proračunu planirana sredstva za npr. novu školu, cestu, obnovu zgrade, Grad je taj koji sam mora platiti projekt, financirati izgradnju/obnovu, a tek se po dovršetku projekta i kontrole obavljenog posla utrošena sredstva ‘vraćaju’ u proračun.

Kredit koji je Grad podigao na rok od godinu dana i u iznosu od 10 milijuna kuna poslužit će tako za aktivnosti vezane uz treću osnovnu školu, koja stoji 80 milijuna kuna, novu Glazbenu školu, vrijednu 23 milijuna kuna, Autobusni kolodvor vrijedan 25 milijuna kuna, Virovitička jezera, za koje treba izdvojiti 20 milijuna kuna te cijeli Športsko-rekreacijski centar na Vegeški, s prvom fazom izgradnje bazena, vrijednog 40 milijuna kuna, objasnio je pročelnik.

Nova odluka koja je jučer donesena na vijeću omogućuje dodatak ugovora vezanog uz kredit, sa produljenim rokom trajanja kredita. Hoće li 10 milijuna kuna kredita, koliko je već podigao, Gradu biti dosta za sve projekte do kraja godine ili će morati posegnuti za još, u ovom trenu se još ne zna, kaže Dražić. Odluka, naime, predviđa da se Grad može maksimalno zadužiti do 20 milijuna kuna, no ukupan iznos Grad će koristiti samo ako zaista ne bude mogao iz redovnog poslovanja podmiriti sve obveze, kaže pročelnik.

– Moramo napomenuti da za sve projekte zbog kojih sad koristimo kredit od 10 milijuna kuna planiramo povrat sredstava u gradski proračun. Projekte smo prijavili na različite izvore financiranja, a jedan od njih je i Mehanizam za otpornost i oporavak. Kreditom od 10 milijuna kuna, uz ove kapitalne projekte, financira se i niz drugih investicija, kao što su sanacija odlagališta otpada, sanacija klizišta, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta. Za te projekte već su osigurana sredstva u suradnji sa Hrvatskim vodama, Hrvatskim šumama, Vladom i ministarstvima, no njihov povrat možemo očekivati tek po dovršetku – kaže Dražić.

(www.icv.hr, mlo, foto: M. Rođak)