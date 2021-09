Pred nama je brzo, ali prolazno pogoršanje vremena: Evo što nas čeka

Neuobičajena vrućina jučer i topla noć iza nas predznak su skorašnje promjene vremena. Jučer smo se u najtoplijem dijelu dana grijali do 31,4°C na području Virovitice, 31,5°C na području Bilogore i 32,5°C na području Slatine.

Iza nas je i neuobičajeno toplo jutro. Bilogora se grijala na 19,1°C, Slatina 21,8°C i Virovitica 22°C gotovo kao Dubrovnik.

Od danas do nedjelje očekujemo nestabilniji i promjenjiviji vremenski period. Temperature zraka u osjetnijem padu, uglavnom oko ili malo niže u odnosu na višegodišnje prosječne vrijednosti za drugu dekadu rujna. Dolazak hladne fronte na zagrijanu podlogu za posljedicu će imati mjestimice i izraženije grmljavinske pljuskove koji mogu biti praćeni i tučom.

Tijekom petka i nedjelje će oborine biti češće i rasprostranjenije, dok se tijekom četvrtka i subote očekuju i duža sunčana razdoblja uz tek povremenu kišu ili gdje koju kišnu kap uz više oblaka.

Oborine će biti nejednoliko raspoređene. Na području Virovitičko-podravske županije do kraja tjedna očekujemo 5-20 mm oborine, ponegdje i više. Vjetar će s južnih i jugozapadnih smjerova, naglo okretati na sjeverne smjerove od petka.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od 10°C do 18°C tijekom petka. Najviše dnevne od 19°C do 23°C ili koji stupanj više tijekom petka. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu. Tjedan pred nama svježiji. Jutra oko 10°C danju do 23°C.

(www.icv.hr, kp)