Pročelnica VPŽ Martina Bunić: Od ukupno 75 školskih objekata u deset godina izgradili smo ili obnovili njih 48

U ponedjeljak, 6. rujna, počinje nova školska godina, kada će neki prvi put sjesti u školske klupe i postati učenici. Početku nove školske godine netko se raduje, netko od njega strepi, no jedno je sigurno – pripreme roditelja su u punom jeku kako bi njihovi školarci bili spremni za nova iskustva i znanja. Također, veliku pomoć roditeljima, kao i samim učenicima i ove godine pruža Virovitičko-podravska županija, kao i Grad Virovitica te druge jedinice lokalne samouprave. Za koga su osigurani udžbenici i radni materijali, kako je organiziran prijevoz učenika, što je s prehranom najpotrebitijih učenika te jednosmjenskim radom i cjelodnevnim boravkom, kao i druge novosti vezane uz školstvo na području županije, otkrila nam je Martina Bunić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Virovitičko-podravske županije.

Koliko se prvašića ove godine upisalo u školu na području Virovitičko-podravske županije, a koliko ih je bilo lani? Koliko ukupno ove godine osnovne škole na području županije imaju učenika?

Prošle godine smo imali oko 680 učenika prvih razreda osnovne škole, a ove godine smo na 624 učenika u prvim razredima osnovnih škola na području Virovitičko-podravske županije. Što se tiče sveukupnog broja učenika u osnovnim školama na području Virovitičko-podravske županije, prošle godine ih je bilo oko 5.860, ove godine smo na 5.720 učenika, što je pad od oko 140 učenika. Svake godine bilježimo pad od stotinjak učenika, ali tješi nas činjenica da je na području Virovitičko-podravske županije u pripremi otvaranje 11 novih dječjih vrtića. Popunjenost vrtića je dobra, čak se traži i mjesto više pa vidimo da će se u budućnosti broj učenika povećavati jer sva ta djeca će biti učenici naših osnovnih škola. Isto tako, mi kao županija kada predajemo zahtjev za suglasnost Ministarstvu znanosti i obrazovanja, kada pripremamo izgradnju neke nove škole, moramo napraviti procjenu za četverogodišnje razdoblje i za sad je situacija dosta povoljna. Vidi se povećanje broja učenika u budućnosti pa se nadamo da će tako i ostati te da će svi ti učenici sa svojim obiteljima ostati živjeti na području naše županije.

U svim osnovnim školama kojima je osnivač Virovitičko-podravska županija na klupama prvašića naći će udžbenici koje sufinancira država, a svoju pomoć i podršku dat će i Županija i to kroz sufinanciranje radnih materijala i likovnih kutija. Kako dakle županija pomaže roditeljima đaka?

Mi ćemo ove godine u potpunosti sufinancirati likovne kutije i radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola, učenike prvih razreda osnovnih škola kojima je je osnivač Virovitičko-podravska županija. To je 423 učenika. Prošle godine imali smo sufinanciranje radnih materijala za sve učenike od 1. do 8. razreda, sufinancirali smo zajedno s jedinicama lokalne samouprave. Budući da ove godine imamo jako puno projekata za mehanizam za oporavak koji ćemo prijaviti na javni natječaj, moramo financirati dokumentaciju, iznosi su veliki i morali smo financirati samo prve razrede jer nismo si mogli priuštiti financiranje svih učenika od 1. do 8. razreda.

Zahvaljujem svim načelnicima i gradonačelnicima na području Virovitičko-podravske županije koji su izašli u susret i u svojim proračunima osigurali sufinanciranje radnih materijala za sve učenike viših razreda. Tako će većina jedinica lokalne samouprave sufinancirati radne materijale za učenike viših razreda. Mi smo izdvojili oko 160 tisuća kuna za sada, za likovne kutije, koje se već dijele po školama, izdvojeno je 78 tisuća kuna, a procijenjena vrijednost radnih bilježnica je oko 85 tisuća kuna. To nabavljaju škole, a mi ćemo im potom po zahtjevu financirati sredstva koja su izdvojili za radne bilježnice učenika.

Županija je ove godine osigurala i pomoćnike u nastavi te besplatan obrok za najpotrebitije učenike?

Tako je. Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi za učenike osnovnih i srednjih škola s teškoćama u razvoju, a čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija te u Katoličkoj osnovnoj školi raspisala je i Virovitičko-podravska županija. Osobe srednje četverogodišnje stručne spreme, prvostupnici i magistri struke odgojno-obrazovnog usmjerenja, točnije njih 44, mogu se javiti na Javni poziv. Važno je istaknuti i da će pravo prednosti ostvariti kandidati koji su već bili zaposleni kao pomoćnici u nastavi u školskoj godini 2020./2021. ukoliko su uredno ispunjavali ugovorne obveze, kao i kandidati koji su prošli postupak selekcije i edukacije. S odabranim pomoćnicima bit će sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme. Izvori financiranja su Europski socijalni fond, proračunska sredstva osnivača i lutrijska sredstva. A što se tiče besplatne prehrane učenika, prijavljen je projekt „Žličica 4“, znači četvrta školska godina za redom za oko 1500 učenika kojima će se osigurati besplatna prehrana u 14 naših osnovnih škola kojima smo osnivač. Vrijednost je oko 850 tisuća kuna. Bez obzira prošao projekt ili ne, učenici će imati besplatnu prehranu, a mi ćemo ravnateljima retroaktivno doznačiti sredstva.

Što je s prijevozom učenika, je li osiguran i kako će biti organiziran s obzirom na epidemiološke mjere?

Trenutno je u postupku ugovaranje prijevoznika za prijevoz učenika osnovnih škola. Osnivač je dužan sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju osigurati prijevoz učenicima osnovnih škola nižih razreda ako im je mjesto stanovanja udaljeno od škole više od 3 kilometra, a za učenike viših razreda ako je udaljeno 5 kilometara i više. Dakle mi sada trenutno dogovaramo prijevoznika, a sa školama dogovaramo relacije koje će biti potrebne da se učenici dovezu u matičnu školu. Što se tiče epidemioloških mjera i dalje su na snazi stare epidemiološke mjere. Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja zasad imamo informacije da će mjere ostati iste, ali, naravno, pratimo stanje iz dana u dan. To znači udaljenost među učenicima, maske u autobusima, dodatni autobusi, ali i dodatni troškovi. Nažalost osnivača jer imamo duple autobuse koji voze učenike i tako si povećavamo mjesečne troškove za prijevoz učenika osnovnih škola, ali nekako se neprestano nadamo da će svemu ovome doći kraj pa da ćemo sva ta sredstva moći uložiti u škole i u funkcioniranje odgoja i obrazovanja.

U posljednjih deset godina na području županije izgrađeno je više od 30 škola i to s ciljem da se omogući jednosmjenski rad, kao i cjelodnevni boravak u svakoj školi. Gdje smo sada po tom pitanju?

Cilj je kroz sljedećih desetak godina da sve škole idu na jednosmjenski rad i cjelodnevnu nastavu. Mi smo u desetak godina od ukupno 75 školskih objekata nad kojima imamo osnivačka prava, 48 novo izgradili ili obnovili. Tu je 8 srednjih škola, učenički dom, 14 matičnih škola i 52 područne škole. Trenutačno pripremamo veliku projektnu dokumentaciju za izgradnju škola u iznosu od gotovo 250 milijuna kuna koju do kraja ove godine moramo pripremiti. Znači tu su nove osnovne i srednje škole, sportske dvorane… Puno je posla i naravno da to nije samo tako prebaciti škole na jednosmjensku cjelodnevnu nastavu, ali tako ćemo pripremiti barem jedan dio priče da imamo za budućnost spremno funkcioniranje osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava.

Koje nas još novosti očekuju u novoj školskoj godini?

Još nismo otvorili, ali evo nadamo se da ćemo uskoro otvoriti Područnu školu Kladare koja je sada u izgradnji. Planirani rok završetka je u veljači 2022. godine. Međutim, škola će biti ranije završena pa nadamo se čak i do kraja ove godine. Trenutačno smo u postupku ugovaranja izvođača za izgradnju područne škole Vukosavljevica, gdje je procijenjena vrijednost oko 4 milijuna kuna. Išli smo na rekonstrukciju škole, ali smo imali male probleme na gradilištu pa smo morali krenuti u izgradnju nove školske zgrade. Ta škola pripada Osnovnoj školi August Cesarec Špišić Bukovica. Što se tiče novih projekata jako ih je puno.

U Pitomači druga Osnovna škola i sportska dvorana, dobili smo suglasnost Ministarstva, projektna dokumentacija se priprema. Zatim izgradnja Područne škole Kladare, Područne škole Vukosavljevica, Virovitica, revidiramo dokumentaciju za izgradnju Učeničkog doma, kao i troškovnik za izgradnju Industrijsko-obrtničke škole Virovitica za koju imamo i građevinsku dozvolu. Pripremamo dokumentaciju za nadogradnju Industrijsko-obrtničke škole Slatina, pripremili smo dokumentaciju za izgradnju sportske dvorane u Ćeralijama, to je područna škola koja ima najveći broj učenika od svih područnih škola te se borimo da ima i jednu malu sportsku dvoranu s obzirom da su na brdskom području i da su teško dostupni svim drugim okolnim dijelovima.

Pripremamo sportsku dvoranu u Novoj Bukovici jer je to jedina matična škola koja nema sportsku dvoranu, te će im se tako osloboditi prostor učionice u kojoj se sad održava tjelesna i zdravstvena. Dvorana će biti dvodijelna budući da su načelnik općine i župan pokazali volju i želju da sufinanciraju rashode i sve što je potrebno da dvorana bude veća i da bude na korištenje svim žiteljima općine Nova Bukovica. U Orahovici pripremamo izgradnju nove Osnove škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica. To je jedina osnovna škola koja je u istom prostoru sa srednjom školom i upravo kako bi smo stvorili uvijete za budućnost, dobili smo suglasnost za izgradnju nove osnovne škole. Ukupna vrijednost svih tih projekata je oko 250 milijuna kuna.

Je li ove godine koja škola zatvorena, odnosno ostala bez učenika zbog manjka djece?

Područna škola Hum ima mali broj učenika, ali evo borimo se da ostane. Sve što zatvaramo je privremeno. Pokušavamo područne škole ne zatvoriti u potpunosti pa se nadamo da će i u budućnosti tako ostati. Roditelji ponekad ne žele da njihovo dijete bude jedino u razredu, ali imamo novo izgrađene školske objekte i mislim da zapravo je i privilegija biti jedini učenik u razredu i imati svojeg učitelja. Kada to dijete dođe u predmetnu nastavu, gdje će biti od 5. do 8. razreda u matičnoj školi, tamo će se socijalizirati te imati svoje prijatelje i sve što je zapravo potrebno u odgoju i obrazovanju i odrastanju svakog učenika.

(www.icv.hr, žđl)