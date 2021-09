Raznovrsnim rekreativno-zabavnim programom u Virovitici će se obilježiti 1. listopad – Međunarodni dan starijih osoba

U organizaciji Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije, a pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije i supokroviteljstvom Grada Virovitice obilježit će se 1. listopad – Međunarodni dan starijih osoba. Riječ je o danu kojeg je 1990. godine proglasila Glavna skupština Ujedinjenih naroda, kako bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine da se prilagodi potrebama i sposobnostima stanovnika treće životne dobi. Time se žele potaknuti sve sredine da starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im sudjelovanje u društvu u skladu s njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima.

Središnja svečanost održat će se u petak, 1. listopada u Gradskom parku s raznovrsnim rekreativno-zabavnim programom, koji će početi u 10 sati. Pod olimpijskim geslom „Važno je sudjelovati“ organiziraju se natjecanja umirovljenika (60+) u pet starih, već pomalo zaboravljenih igara – bacanju potkove, bacanju kolutova, nošenju košare na glavi, visećoj kuglani i brzom hodanju.

Za četvero najuspješnijih u svakoj kategoriji (žene, muški) osigurane su medalje, dok će najstariji sudionici primiti prigodne nagrade. Svi zainteresirani umirovljenici za natjecanja mogu se prijaviti istoga dana od 9 sati.

U zabavnom programu po prvi puta predstavit će se folklorna skupina Matice umirovljenika VPŽ, a nastupit će i plesna skupina Češke besede, dok će korisnici Dnevnog boravka Gradskog društva Crvenog križa Virovitica prezentirati nekoliko vježbi namijenjenih osobama treće životne dobi. Djelatnici Doma zdravlja VPŽ svim zainteresiranima mjerit će krvni tlak i šećer u krvi, dok će Sportska zajednica VPŽ, kao i grada Virovitice pružiti stručno-tehničku pomoć u realizaciji natjecanja, a medijski pokrovitelj je Informativni centar Virovitica.

Obilježavanju Međunarodnog dana starijih osoba svoj doprinos će dati i dvije gradske kulturne ustanove. U subotu, 2. listopada Gradski muzej Virovitica osigurao je od 12 do 19 sati besplatan ulaz umirovljenicima, a za one koji dođu u 13 sati i stručno vodstvo kroz sve muzejske zbirke. Istodobno Gradska knjižnica i čitaonica daruje od 1. do 8. listopada sve zainteresirane umirovljenike besplatnom polugodišnjom članarinom.

(www.icv.hr, tm)