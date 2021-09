SIGURNOST NA PRVOM MJESTU Roditelji provjerili jesu li im djeca dobro postavljena u autosjedalicama te odgovaraju li njihovom fizičkom razvoju

Za svaku, pa tako i za prvu vožnju djeteta, najvažnije je da autosjedalica bude primjerena djetetu, da bude pravilno pričvršćena te da dijete bude pravilno vezano. Jučer (subota) su upravo to pregledavali volonteri udruge Roda i djelatnici Policijske uprave virovitičko – podravske koji su organizirali ovu besplatnu akciju. Akcija je održana na parkingu ispred Policijske uprave u Virovitici gdje je nekoliko roditelja sa svojim mališanima došlo po savjete kako bi se uvjerili da ih voze u autosjedalicama koje su po njihovoj mjeri te da ih postave pravilno.

Koliko je važno dijete voziti samo u autosjedalici govori i to da ona spašava život i smanjuje rizik od teške ozljede i za više od 90 posto. Upravo zbog toga ne trebaju postojati iznimke pa čak niti za odlazak do trgovine ili do bake i djeda koji žive u blizini. Također, jako je važno da dijete bude u autosjedalici, ali pritom i pravilno vezano.

– Nevezano dijete pri sudaru i brzini od 60 km/h udara o objekt unutar ili izvan vozila istom jačinom kojom bi udarilo o tlo da je palo s petog kata. Biste li dopustili svojem djetetu da hoda po rubu krova? – poručuju iz udruge Roda te upozoravaju i na važnost mjesta u automobilu na koje ćete postaviti autosjedalicu.

Naime, najopasnije mjesto za postavljanje autosjedalice je mjesto suvozača. Udarac u prednji dio vozila najučestalija je vrsta udarca u vozilo u sudaru te ujedno i najopasnija jer povlači za sobom povećani rizik povrede za putnike na prednjim sjedalima. Djeca koja su zbog svoje fizičke nerazvijenosti najranjivija ne bi se smjela prevoziti na prednjem sjedalu, čak ni u autosjedalici ili postolju, iako to zakon dopušta.

Osim samog pregleda roditelji su se mogli doći i posavjetovati u odabiru prve autosjedalice, a svi koji su to prošli, znaju koliko je teško odabrati ono što odgovara vašem djetetu budući da je ponuda široka kako bi svatko mogao pronaći odgovarajuću.

(www.icv.hr, žđl)