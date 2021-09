SITUACIJA ‘ZEZNUTA’, NEMA ODGODE SUSRETA Pitomači samo dva dana odmora do Rijeke, ovog vikenda igra derbi u Ferdinandovcu

Nogometaši Pitomače našli su se, možemo to slobodno reći, u prilično “zeznutoj” situaciji. Naime, idućeg utorka, 21. rujna na svom Gmanju dočekuju prvoligaša Rijeku u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa. Iako su Riječani apsolutni favoriti, igračima Ivana Presečana bit će to utakmica koju će pamtiti “dok su živi”, ujedno i susret koji je došao kao “šlag na tortu” u godini kada pitomački klub slavi svoj 100. rođendan. Bez obzira na konačni ishod vjerujemo kako će, kao i dosad u svakoj utakmici, potrošiti i posljednji “atom snage”, ali veliki problem predstavljat će umor, jer ove subote, 18. rujna gostuju kod prošlosezonskog viceprvaka i jake momčadi u Ferdinandovcu i do okršaja s Rijekom imat će samo dva dana odmora.

Pitomačani ove godine “pucaju” na vrh ligaške ljestvice, stoga, kalkulacija nema, putuju u kompletnom sastavu. Moramo reći i to, da su pokušali odgoditi sutrašnji susret 4. kola 4. lige Bjelovar – Koprivnica – Virovitica, ali s druge strane, nažalost, nije bilo razumijevanja. Kako su nam rekli, Ferdinandovčani im nisu u potpunosti “izašli u susret”, već samo djelomično, pa će utakmica, koja je prvotno trebala biti odigrana u nedjelju, biti odigrana u subotu s početkom u 16 sati i 30 minuta.

Sudeći prema objavi na službenoj facebook stranici četvrtoligaša iz Ferdinandovca, možemo očekivati “žestoku” utakmicu u kojoj domaćin “pod svaku cijenu” želi doći do nova tri boda, nakon što je proteklog vikenda minimalno poražen u Garešnici i to u utakmici s rijetko viđenim propustom, o čemu smo pisali ranije (OVDJE).

Isto tako, valja napomenuti da je upravo momčad Ferdinandovca prošle godine također igrala 1/16 finale Hrvatskog kupa, protivnik im je tad bio zagrebački Dinamo, ali za razliku od Pitomače, ušli su u susret “odmorni”, jer su svoj ligaški okršaj, koji je nekoliko dana ranije trebao biti odigran u Drnju, uspješno odgodili.

-Znamo da nas čeka derbi utakmica, jer gostujemo kod jako dobre momčadi, ali idemo uzdignute glave. Mislima smo samo u toj utakmici, idemo kompletni i dat ćemo sve od sebe da razveselimo naše navijače – kratko, ali jasno poručio je strateg Pitomače.

Domaćin također nije kartoniran, po dvije opomene skupili su Rade Križanović i njihov najbolji topnik Jurica Karan koji će ujedno biti najveća prijetnja vratima Hrvoja Zdelara.

Glavni sudac utakmice, koji sigurno neće imati lak posao, je Stjepan Hruškar, pomoćnici su Tomislav Jeličić i Alen Jozić, a delegat Miroslav Đurđević.

4. liga BJ-KC-VT, 4. kolo – subota, 18. rujna u 16:30 sati

Bilogora 91′ Grubišno Polje – Mladost Kloštar Podravski

Čazma – Borac Imbriovec

Suhopolje – Slatina

Ferdinandovac – Pitomača

Graničar Legrad – Garić Garešnica

4. liga BJ-KC-VT, 4. kolo – nedjelja, 19. rujna u 16:30 sati

Graničar Bušetina – Tehničar Cvetkovec

Dinamo Predavac – Graničar Đurđevac

