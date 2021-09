SJEDNICA VLADE Plenković otkrio kome ostaju potpore: Donijet ćemo rješenje i za prešutno prekoračenje minusa

Na početku današnje sjednice Vlade premijer Andrej Plenković govorio je o pitanju prešutnog prekoračenja na računima.

– Ministar Zdravko Marić, ja i guverner Boris Vujčić sastali smo se uoči ove sjednice te smo dogovorili da će HNB idućeg tjedna dostaviti ministarstvu financija temeljitu analizu. Vodit ćemo računa da rješenje uključuje i moguću zakonsku izmjenu, možda i limitiranje kamatne stope, na način koji neće ugroziti egzistenciju naših sugrađana – kazao je Plenković na početku te dodao:

– Prešutno prekoračenje očito je u raširenoj uporabi i doveo je do situacije da građani možda nisu bili ni svjesni većih kamatnih stopa. Moramo napraviti rješenje koje će uključiti nižu kamatnu stopu i bolju informiranost, a ne da dolazimo u situacije da banke donose odluke o smanjenju limita prekoračenja.

Plenković se potom osvrnuo na rast BDP-a, piše Večernji.hr.

– Vidimo da je Hrvatska u drugom kvartalu ostvarila peti najboji rast u EU i brži smo nego prosjek zemalja EU. Potporama smo obuhvatili gotovo svako drugo radno mjesto u Hrvatskoj. Toliko su bile masovne potpore i učinili smo sve da se izbjegne ugrožavanje egzistencije ljudi. Danas imamo više zaposlenih i više otvorenih radnih mjesta. Rastu i prosječne plaće – kazao je premijer.

Spomenuo je i potpore za očuvanje radnih mjesta tijekom pandemije.

– Dosad je utrošeno 18 milijardi kuna. Obuhvatili smo svako drugo radno mjesto u Hrvatskoj, 720.000 radnih mjesta, 92 posto tvrtki. Isto tako, prosječna plaća u Hrvatskoj je bila 7175 kuna u svibnju, a u Zagrebu skoro 8200 kuna. Rastu nam plaće, na razini Hrvatske i Grada Zagreba.

Osvrnuo se i na relaksiranje mjera.

– Što ćemo učiniti dalje? Vidjeli smo da se epidemiološke okolnosti mijenjaju, no relaksiranjem mjera ograničenja dolazimo u situaciju da ćemo se prilagoditi okolnostima što se tiče potpora. Za kolovoz su one 4000 kuna za ugostitelje, no od 1. rujna bi te mjere ostale samo za event industriju, putničke agencije i noćne klubove. Ujedno, do kraja godine na snazi ostaje mjera skraćenog radnog vremena – kazao je Plenković.

Premijer Plenković istaknuo je i kako će Vlada učiniti sve da se proces obnove nakon potresa ubrza, te podsjetio kako već danas i sutra kreću novi natječaji za oko 4000 kuća na Banovini.

– Učinit ćemo sve napore da se taj proces ubrza, već danas i sutra kreću novi natječaj za oko 4000 kuća na Banovini, a Ministarstvo graditeljstva i državne imovine izaći će s cjelovitim prijedlogom mjera i eventualnih zakonskih promjena koje trebaju cijeli proces obnove učiniti učinkovitijim i bržim – kazao je Plenković.

Što se tiče početka nove školske godine, premijer je izrazio zadovoljstvo što se povećao broj cijepljenih u školskom sustavu.

– Oni daju dobar primjer i motiv onima koji to za sada nisu učinili da to učine – rekao je.

