Svečanom sjednicom obilježen Dan Virovitičko-podravske županije, premijer Plenković: Projekti su dokaz vaše učinkovitosti

Svečanom sjednicom Skupštine Virovitičko-podravske županije danas (petak) je proslavljen Dan Virovitičko-podravske županije. Ovogodišnja svečana sjednica održana je u prostoru Tehnološko inovacijskog centra, a između ostalih nazočio joj je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.

Sve prisutne na početku je pozdravio predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović te podsjetio sve prisutne na bogatu povijest Virovitičko-podravske županije.

– Pred nama je novo mandatno razdoblje u vremenu koje je puno izazova, kako na lokalnom tako i na globalnom planu, svijet se ubrzano mijenja i susreće s brojnim izazovima kao što je sadašnja pandemija bolesti COVID, klimatske promijene, elementarne nepogode, ratovi, krize, danas su svakodnevica s kojom se susreće svjetsko gospodarstvo, ali i svatko od nas kao pojedinac. U takvim okolnostima zadaća je države i njenih institucija, ali i institucija svih razina odlučivanja naći optimalna rješenja koja će pomoći u prevladavanja ovih stanja, ali koja će istovremeno stvoriti uvijete za rast i razvoj gospodarstva i drugih djelatnosti u svim dijelovima naše Domovine. Uvjeren sam da ćemo uz potporu Države, a nadasve uzdajući se u vlastite snage i vlastitu sposobnost uspjeti prevladavati sve izazove današnjeg doba – rekao je Begović.

U svom govoru župan Igor Andrović istaknuo je kako ovaj Dan Županije slave u novootvorenom Tehnološkom inovacijskom centru koji je financiran sredstvima EU u vrijednosti većoj od 17 milijuna kuna.

– TIC je nakon Panonskog drvnog centra kompetencija i Centra za razvoj i istraživanje u mljekarstvu koji je također završen ove godine, treća znanstveno-istraživačka institucija na području Virovitičko-podravske županije. Ovaj centar će našim poljoprivrednicama dati nadogradnju na području ljekovitog bilja, meda, vina, i sigurno da će biti referentno istraživačko mjesto u Slavoniji, ali i u cijeloj kontinentalnoj Hrvatskoj. Prezentirajući ovaj projekt, kao i sve ostale, vidi se da smo županija koja je prepoznala prilike i mogućnosti europskih fondova. Već godinama spadamo u sami hrvatski vrh po povučenim europskim sredstvima, a po posljednjim pokazateljima Ministarstva financija, Virovitičko-podravska županija je druga u Hrvatskoj po povlačenju europskih sredstava po glavi stanovnika iz Europskih i strukturnih fondova. Na našem području ugovoreno je više od dvije milijarde kuna – istaknuo je župan te naveo niz drugih projekata iz područja obrazovanja, gospodarstva i turizma čiji je Županija bila nositelj.

– Posebno sam sretan na ulaganja privatnih poduzetnika. Primjerice, nedaleko Slatine niknula je jedinstvena hibridna tvornica za proizvodnju proteina, škroba i vlakana iz kultura boba i krumpira, prva takva u Europi, vrijedna 220 milijuna kuna. Na području Čađavice, gradi se geotermalna elektrana, a vrijednost investicije 530 milijuna kuna. Samo ta dva projekta teška su 750 milijuna kuna. Također, Nove poduzetničke investicije pokrenute su i u poduzetničkim zonama grada Virovitice, na području nekoliko općina, i to je pokazatelj da će poduzetnici uvijek tražiti zdrave sredine za svoje ideje, a Virovitičko-podravska županija je upravo takva i to se vidi i po ovim primjerima. Kod nas će poduzetnici dobiti potrebne dozvole u rekordnom roku, otvoreni smo za svakoga onoga tko će otvoriti nova radna mjesta jer to je na kraju krajeva i naša uloga i dužnost. Samo rast proizvodnje, investicije, otvaranje radnih mjesta, novo zapošljavanje, pristojne plaće, rast standarda i slične sustavne mjere i rješenja mogu razriješiti većinu problema s kojima se kao društvo u cjelini suočavamo – istaknuo je župan Andrović i apelirao na premijera Andreja Plenkovića i ministricu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Natašu Tramišak da pomognu u realizaciji brze ceste.

– Iako prosječna bruto i neto plaća u županiji kontinuirano raste od 2017. godine, iako BDP kontinuirano u županiji raste od 2015 do 2018 godine, iako raste i broj novih poduzetnika i ostvarujemo suficit u robnoj razmjeni, još u uvijek smo na začelju i po BDP-u i po prosječnoj plaći. S toga apeliram još jednom i prema predsjedniku Vlade, i prema ministrici regionalnog razvoja, da nam pomognete u realizaciji naše brze ceste za koju vjerujem da će svojom izgradnjom doprinijeti bržem razvoju i boljoj krvnoj slici naše županije. Kreira se novi operativni program za novo financijsko razdoblje, kreira se proračun Republike Hrvatske za iduće tri godine i nadam se da će projekt izgradnje brze ceste naći svoje mjesto u tim dokumentima i da kroz narednih nekoliko godina više nećemo biti jedina županija bez kilometra brze ili auto ceste – rekao je Andrović i zahvalio na dosadašnjoj potpori.

Dan županije čestitao je izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i predsjednik Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora Josip Đakić podsjetivši na stotine civila i branitelja iz Virovitičko-podravske županije koji su svoje živote dali za stvaranje Republike Hrvatske. Pritom je istaknuo važnost potpore i pomoći Vlade i Sabora za razvoj ove županije.

– Kontinuitet u obnašanju vlasti u ovoj županiji je doprinio projektima koji sigurno vode putem razvoja i napretka. Hrvatski Sabor, na prijedlog Hrvatske Vlade, donosi zakone koji su u cilju oporavka ove napaćene županije, a vjerujem da će tako i biti u budućnosti. Da ćemo donositi onakve zakone i proračun koji će biti u interesu razvoja i napretka cijele Domovine, ali tako i naše županije. Zajedništvo i sloga su imperativ uspjeha, a tako ćemo nastaviti i dalje posebno brinući da u narednom periodu “žila kucavica”, u vidu brze ceste, bude uspostavljena s našim glavnim gradom Zagrebom – rekao je Đakić.

Čestitkama u povodu Dana županije pridružio se i premijer Andrej Plenković, koji je obećao pomoć oko povezivanja Virovitice i Bjelovara brzom cestom.

– Dobro je da su potpisni ugovori kada je riječ o čvoru Virovitica, u ovom dijelu brze ceste od Virovitice prema Špišić Bukovici i naravno dalje prema Bjelovaru i Zagrebu. Učinit ćemo napore i naravno financijski pomoći da se povežu Bjelovar i Virovitica, i potom mađarska granica. To će u ekonomsko-razvojnom smislu za sve vas značiti onu ključnu razliku poput projekta dovršetka 5C koridora koji se dovršava na području Osječko-baranjske županije i koji će zaista upotpuniti prometnu mrežu ovoga dijela Hrvatske – poručio je premijer i pohvalio agilnost Virovitičko-podravske županije kada je riječ o povlačenju europskih sredstava.

– Virovitičko-podravska županija se pokazuje kao jedna od izuzetno učinkovitih županija. Samo u mandatu naše Vlade, a tu računam i na onu drugu i onu prvu, ovdje se ugovorilo više od 2 milijarde kuna od ukupno 2,2 milijarde kuna. U konačnici i ovaj Tehnološko-inovacijski centar vrijedan 17 milijuna kuna, koji je započet 2018. i realiziran sada neposredno pred lokalne izbore 2021. pravi je primjer koliko ste učinkoviti u realizaciji tih projekta – naglasio je Plenković.

Istaknuo je kako se Vlada uspješno suprotstavila krizi uzrokovanoj pandemijom te sada bilježi rast BDP-a od 16,1 posto.

– Potvrda je to da je naš oporavak brz, snažan, učinkovit, a činjenica je da smo za ovo desetljeće baš u vremenu te krize osigurali 25 milijardi eura za cijelo desetljeće uz još konzumaciju ovih otprilike 4,5 milijardi eura iz postojeće financijske perspektive. Stvorili smo preduvjete za istinski razvoj Hrvatske na tragu dva globalna trenda tzv. dvostruke tranzicije, zelene tranzicije, digitalne tranzicije i upravo će to biti prioriteti za ovo desetljeće jer mi smo sve one temeljne nacionalne zadaće i izazove riješili. Imamo slobodu, imamo demokraciju, imamo teritorij, imamo članstvo u Europskoj uniji, imamo članstvo u NATO-u, nema tog krupnog pitanja o hrvatskom društvu koje je ostalo neriješeno. Ovo sada je odgovornost ove generacije političara da zaista poboljša kvalitetu infrastrukturnu, gospodarsku, socijalnu, razvojnu i naravno demografsku. U tom pogledu kontinuitet obnašanja dužnosti vas ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gdje ste svi na dužnostima još jako mladi, a izrazito iskusni, meni daje pravo da zaključim da ćemo u jednom snažnom partnerstvu i s vama ovdje i s ostalim Slavonskim županijama napraviti iskorake, da ćete biti ponosni na vaša postignuća do 2025. godine i tako pokazati da ste zaista povjerenje koje su vam sugrađani dali iskoristili za njihovu dobrobit i za najbolju korist ove županije – poručio je premijer.

Svečanoj sjednici su, između ostalih, nazočili i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, saborski zastupnici Vesna Bedeković i Marin Piletić, župan osječko-baranjski Ivan Anušić, županica požeško-slavonska Antonija Jozić, župan brodsko-posavski Danijel Marušić, predsjednik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Damir Felak, zamjenici župana virovitičko-podravskog Marijo Klement i Igor Pavković, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, gradonačelnici i načelnici općina s područja Virovitičko-podravske županije, predstavnici regionalne i lokalne samouprave, državni tajnici, vijećnice i vijećnici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, predstavnici državnih uprava, gospodarskih i obrtničkih komora, vjerskih zajednica, udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

Svečanost svojim vokalnim izvedbama uveličale su članice pitomačkog vokalno-instrumentalnog sastava The Fusion.

