U Donjoj Motičini održana 30. obljetnica odlaska dragovoljaca s našičkog područja u obranu grada Vukovara

30. obljetnica odlaska dragovoljaca s našičkog područja u obranu grada Vukovara, baš kao i ona 20., održana je u Donjoj Motičini. Organizatori okrugle obljetnice su Općina Donja Motičina, Udruga vukovarskih veterana Našice i Grad Našice.

Jubilarna obljetnica u Donjoj Motičini

Vijence u čast poginulih položili su izaslanik ministra branitelja Tome Medveda Stipe Rimac, načelnih općine Donja Motičina Željko Kovačević, uz općinske vijećnike, gradonačelnik Grada Našica Krešimir Kašuba, predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica Krešimir Žagar, izaslanik Grada Vukovara pročelnik upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje grada Vukovara Josip Paloš, predsjednik Udruge vukovarskih veterana Našice Davor Batrac i tajnik udruge Branimir Jokić sa suborcima, Udruga hrvatskih udovica Domovinskog rata, HVIDRA, Udruga hrvatskih branitelja Sajmište Vukovar te predstavnici drugih udruga i mještani. Nakon čega se održala Svečana akademija u DVD-u Donja Motičina.

Prvi je goste pozdravio domaćin, načelnik Donje Motičine Željko Kovačević i poručio članovima obitelji poginulih branitelja da uvijek hodaju uzdignute glave.

„Zauvijek su nas zadužili naši hrabri ljudi, naši hrabri branitelji. Od 67 branitelja s našičkog područja iz Donje Motičine otišlo je 15 hrabrih ljudi, od kojih se 5 nikada nije vratilo. Njih još 6 je umrlo naknadno, dok su četvorica još među nama. I upravo oni trebaju biti, sa svim poginulim braniteljima kamen temeljac na kojima trebamo graditi našu općinu, naš grad, našu županiju i našu državu.” – rekao je načelnik Kovačević.

U ime župana Ivana Anušića nazočnima se kratko obratio i zamjenik župana Josip Miletić.

„Trajna zahvalnost vama, nešto je što zauvijek mora živjeti u našim srcima. Tisućljetni san hrvatskoga naroda za neovisnost i slobodu danas je postao stvarnost. Neke stvari možda nisu onakve kakve ste vi sanjali, ali upravo zajedno trebamo graditi još bolju i uspješniju Hrvatsku. Odajem vam priznanje i zahvalnost za sve što ste učinili.” – rekao je Josip Miletić.

Okupljene je na obilježavanje jubilarne obljetnice niza događanja iz Domovinskog rata podsjetio gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba naglasivši kako će se ona, nastaviti sve do listopada.

„Cilj obilježavanja je prvenstveno širenje istine o Domovinskom ratu. Prije par mjeseci započeli smo s maratonom „Od velikog do malog Vukovara”, koncertom Thompsona, obilježavanjem Dana pobjede, pa i ovog današnjeg, važnog dana. Poruke koje obilježavanjima širimo prvenstveno moraju biti usmjerene na naše mlade i djecu, kako se rat nikada ne bi ponovio. U tome će nam vjerujem pomoći i gospodin Jokić i Batrac, ljudi koji su licencirani za predavanje u školama.” – rekao je gradonačelnik spomenuvši Sinišu Martinovića, jednog od dobrovoljaca od kojeg je saznao za brojne priče iz Vukovara, o zarobljeništvu, logoru i borbama i, priznao je gradonačelnik, divim se svim braniteljima. Okupljenima su se obratili i izaslanik ministra branitelja Tome Medveda Stipe Rimac i izaslanik Grada Vukovara Josip Paloš pozvavši sve da budu dio Kolone sjećanja.

Nazočnima se obratio i predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica Krešimir Žagar koji, također, već godinama sudjeluje u memorijalnom maratonu u čast dragovoljcima.

U Vukovaru poginulo 18 branitelja

Zahvale suborcima i obiteljima poginulih branitelja uputili su i tajnik Udruge vukovarskih veterana Našice Branimir Jokić, te predsjednik Davor Batrac koji je pročitao imena 35 poginulih i umrlih Vukovaraca s našičkog područja.

„Osjećaji su danas pomiješani, tuga za poginulim, nestalim i umrlim braniteljima, i ponos, jer vidimo svoje prijatelje. U Vukovaru je poginulo 18 ljudi, od 67 koliko nas je otišlo. Kasnije njih još 17, i danas nas ima 32 živa. Ove brojke same po sebi govore da je naše zdravlje od posljedica ratovanja i logora izuzetno loše. Zahvaljujem načelniku i gradonačelniku na organizaciji, ali i svima koji su danas ovdje.” – rekao je predsjednik Davor Batrac pohvalivši bakljadu BBB Našice.

„Posljedice logora, zatočeništva i torture ostat će do kraja života i to je naša sudbina. Ponosan sam što sam danas ovdje, ponosan sam na sve te dečke koji su branili Vukovar do samog kraja. Na njih sve treba biti ponosna i cijela Hrvatska, jer oni su stvorili našu državu. Oni nisu branili samo Vukovar, Slavoniju, oni su branili Zagreb i cijelu Hrvatsku. 30 godina nakon, ti ljudi su sve slabijeg zdravlja, ali ostaju upisani u povijest zauvijek, jer oni su goloruki s velikim srcem u njedrima stvorili našu Domovinu. ” – rekao je Damir Buljević, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Podružnice Osječko – baranjske županije.

Memorijalni maraton

Povodom obljetnice, točno u podne, iz središta Donje Motičine, krenuli su maratonci. Trkači su prešli 32 kilometra kroz sva mjesta iz kojih dolaze našički dobrovoljci, našički Vukovarci. Maraton su trčali rekreativci Grada Našica: Ivana Šafar, Jasna Plemeniti, Valerija Šimić, Vesna Janković, Zdenko Grahovac, Dražen Vrabac, Mijo Benković, Krešimir Žagar, Dragan Jović, Siniša Kanis, Hrvoje Dundović, Pavo Tutenov iz Slatine, Slavko Janjić i Ivan Špoljarić iz Belišća, Marko Pavlović iz Normanaca, trkačima se u Našicama pridružio i dr. Božidar Popović, a trčala je i Miroslav Varžićiz Zelčina.

(nasice.hr)