Vinskim maratonom “Wine & Run Orahovica” zaključen projekt “Slavonija & Podravina wine not!?”

Promocija vrhunskih vina, ljepota orahovačkog kraja i turizma te bogate gastronomije, a sve u zagrljaju odlične organizacije Turističke zajednice Virovitičko-podravske. Sve to je sažetak završetka velikog projekta TZ VPŽ pod nazivom Wine not!? koji je u suradnji s Turističkom zajednicom grada Orahovice i Gradom održan u Orahovici i to vinskim maratonom pod nazivom Win&Run. Na poznatoj orahovačkoj vinskoj ruti-Vinska cesta, vinare i njihove vrhunske proizvode upoznalo je 50-ak sudionika, a pri prvom okupljanju nazočnima se nakon voditeljice TZ Orahovica Lane Jurkin obratio i orahovački gradonačelnik Saša Rister.

– Lijepo je ovaj zadnji dan vinskog mjeseca naše županije započeti na našem kompleksu Jezero kojeg uskoro očekuje početak velikog projekta uređenja vrijednog 81 milijuna kuna i svi koji ste danas ovdje, a zasigurno ćete u dogledno vrijeme ponovno vratiti, ovdje će zateći jednu novu sliku Jezera. Drago mi je da vam danas možemo prikazati svu ljepotu našeg kraja, naša vrhunska vina i druge proizvode bogate gastronomije – rekao je Rister.

U cijenu karte bilo je uključeno 10 vinskih degustacija, tobolac s čašom, ruksak, voda kabanica i okrjepa u vidu švedskog stola. O vinima i ruti koju će ”maratonci” proći pričala je vrsna enologinja Ivana Nemet.

– Moram se zahvaliti Virovitičko-podravskoj županiji od srca koja je poslušala i prijedloge županijske Turističke zajednice i moje te smo sve to skupa stavili na papir i na kraju uspješno izrealizirali. Sve ovo volim nazvati prelijepim putovanjem, prošli smo puno postaja i različitih sadržaja u mjestima koja nisu tipično prepoznatljiva u našoj županiji, ali smo zato puno iz svega naučili. I evo sada na kraju, reći ću slobodno u mom domu, u Orahovici gdje na najljepši mogući način zaključujemo ovu vinsku priču. Najviše hvala proizvođačima vina koji su mi dali povjerenje da prezentiram njihova vina sudionicima i poseban je osjećaj pričati o nečijem vinu u njegovoj nazočnosti. Hvala i Poljoprivrednom poduzeću Orahovica koji je jedan od organizatora ovog posljednjeg dana i uložio je ogroman trud – rekla je Nemet.

Početna točka bila je Jezerac, vinogradi PP Orahovice, zatim se išlo do Vinarije Patkoš, OPG-a Jović, Vinarije Matković i Destilerije Kostelac. Nakon šestosatnog hodanja u pratnji tamburaša i dvije prekrasne kočije obitelji Komljenović iz Bankovaca te Kadežabek iz Dolaca, završetak maratona bio je na Jezeru gdje je sve sudionike dočekao šaran na rašljama i čobanac kao prepoznatljive gastronomske delicije orahovačkog kraja. U prekrasnom večernjem ambijentu orahovačkog Jezera uz zvuke tamburice spušten je zastor na vinski jesenski mjesec Virovitičko-podravske županije.

– Izuzetno sam ponosna na ovu vinsku priču i jako sam sretna da smo u ovoj sinergiji turističkih zajednica i naše županije napravili jedan ovako sjajan proizvod. Odaziv je bio odličan kako sudionika tako i proizvođača, vinara na svakoj destinaciji i vidimo kako smo napravili odličnu stvar i sigurna sam kako će ovaj događaj postati tradicija. Ulaznice su se jako brzo prodavale i to nas je posebno veselilo jer ovo je nešto što radimo po prvi puta na ovaj način i pozivam sve zainteresirane iduće godine da nam se što ranije jave. Mi kao županija nismo neka vinska velesila, ali smo odlučili prikazati naše vinare na ovaj jedna malo drugačiji način jer smo mi jedna butik vinska destinacija, ali cilj je bio pokazati da imamo itekako ekskluzivna vina i lokacije. Svaki od ovih pet događaja kroz projekt je bio drugačiji i specifičan na svoj način i dao je svoj maksimum i na svakom su posjetitelji bili više nego zadovoljni. I ovaj događaj je potvrda i prava promocija naše nove komunikacijske strategije ”Slavonija i Podravina” i pokazali smo svu ljepotu upravo spoja te dvije regije – zaključila je ovaj odličan projekt direktorica TZ VPŽ Martina Jakelić.

(www.icv.hr, vg)