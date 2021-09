Vladimiru Domiću Srebrna plaketa Grada Slatine za dugogodišnji nesebični predani rad i poseban doprinos u radu Udruge umirovljenika Slatina

Odlukom Gradskog vijeća Srebrnom plaketom Grada Slatine nagrađen je Vladimir Domić za dugogodišnji nesebični predani rad i poseban doprinos u radu Udruge umirovljenika Slatina.

Vladimir Domić rođen je 21. travnja 1946. godine. Stari Slatinčani, a znaju ga kao svestranog i zanimljivog čovjeka, dok su ga novije generacije upoznale kao vrlo aktivnog umirovljenika koji je svojim radom i djelovanjem u Udruzi umirovljenika Slatina od samog učlanjenja 1989. godine uvelike doprinio rastu i razvoju iste.

2009. godine postaje njezinim predsjednikom i tu funkciju vrlo uspješno obavlja i danas. Osim toga, član je Izvršnog odbora Matice umirovljenika Hrvatske s kojom konstantno surađuje u raznim projektima. Također, predstavnik je svih udruga umirovljenika Virovitičko-podravske županije koje su članice Matice umirovljenika Hrvatske koja mu je svojedobno dodijelila zahvalnicu za nesebičan volonterski rad.

Sudjelovao je i u osnivanju Kuglačkog kluba Slatina, te od 2000. do 2003. godine bio kapetan istoga, dok je predsjedničku funkciju kluba obnašao od 2003. do 2007. godine. Osim toga u Općinskom sudu u Slatini bio je porotnik punih 12 godina, sve do 2012. godine

Vladimir Domić već niz godina neumorno radi na unaprjeđenju slatinske Udruge umirovljenika i zalaže se za dobrobit svih članova u čemu je vrlo uspješan budući da konstantno radi na apliciranju i realizaciji projekata raspisanih od strane Grada Slatine, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Isto tako, uz pomoć Gradske razvojne agencije Slatine i Grada Slatine uspio je ostvariti brojne projekte kojima je Udruga umirovljenika dobila bespovratna sredstva tijekom 2019., 2020., i 2021. godine.

Tako su slatinski umirovljenici kroz projekte kao što su „Vedri dani treće dobi“, „Vitalnost u zlatnoj dobi“ ili „Zlatne sedamdesete“, gotovo kompletno uredili svoj prostor, te uveli niz aktivnosti s ciljem uključivanja starijih osoba u društveni život zajednice te unapređenja njihovih znanja i vještina kroz brojne kreativne, edukativne, zabavne i sportske radionice.

