Wine & Bike Tour Erdut: Manifestacija za posjetitelje a početak berbe za vinare

Wine & Bike Tour Erdut, manifestacija je koja od 2014. godine privlači sve veći broj posjetitelja u Erdutsko vinogorje, smješteno na međunarodnoj biciklističkoj ruti Dunav. Dionizijska je to svetkovina vina, umjetnosti, ljepote druženja, multikulturalnost u zadnje dane ljeta na obalama Dunava, a ove je godine održana od 10. do 11. rujna.

No s održavanjem Wine&Bike Toura u Erdutu počinje i berbe grožđa. U vinogradima svjetski poznate vinogradarke i vinarice Jasne Antunović započela je berba zelenog silvanca. Očekuje solidan urod visoke kvalitete s obzirom da se uspjela očuvati kvaliteta grožđa.

-Parametri u berbi zelenog silvanca su odlični ( i sladori i kiseline) i to je inače sorta s kojom otvaramo berbu u našim vinogradima. I cijela vinogradarska godina sluti da će u vinogorju Erdut biti odlična berba, no nadamo se da će se obistiniti prognoze koje ukazuju na temeperature slične današnjima u rujnu, bez puno kiše. Vinograd u kojem trenutno beremo zeleni silvanac je smješten na izvanrednom položaju Rudina s odličnim pogledom na Dunav, pa je on ujedno i turistički atraktivan za posjetitelje, a posebno je zanimljiv kroz jednu takvu manifestaciju kao što je Wine&Bike Toura koja okuplja brojne štovatelje odlične eno-gastro ponude.

Uz bogat kulturni i glazbeni program, svi mi vinari rado na današnji dan otvaramo svoja vrata svima koji žele kušati naša vina. Također, posjetitelji mogu uživati u vožnji biciklom i obilasku cijelog erdutskog vinogorja, različitim radionicama, pjenušavom doručku te navečer koncertu Natali Dizdar u prekrasnom ambijentu Erdutskih vinograda. Sve je to skupa izvrstan način da se upozna ovo što tu, u Erdutu imamo. A imamo prelijepe pozicije i bogatstvo mirisa, okusa i doživljaja- istaknula je Jasna Antunović, jedina žena vinarica u Hrvatskoj.

U okruženju Erdutske vinarije posjetitelje je dočekala i In Da Sofa lounge zona gdje je užitak kušanja vina vinarija Erdutskog vinogorja dodatno začinilo čaroban ambijent uz vrhunske DJ beatove.

Organizatori manifestacije su Općina Erdut i Turistička zajednica Osječko-baranjske Županije, suorganizatori su Udruga vinara i vinogradara Erdut, PORC Erdut, Športska zajednica Osječko-baranjske županije, Turistička zajednica Općine Erdut i Kreativna agencija Adverta. (www.icv.hr, tj)