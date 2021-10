1.HRL SJEVER: Uvjerljiv poraz rukometaša Viro Virovitice na gostovanju u Požegi

U šestom kolu 1. hrvatske lige Sjever rukometaši Viro Virovitice gostovali su u Požegi, gdje su izgubili od istoimenog domaćina 36:22. Prvih desetak minuta gosti iz Virovitice imali su prednost od jednog do dva pogotka. Od 11. minute rukometaši Požege su u konstantnoj prednosti koja je do odlaska na odmor narasla na 17:11. U drugom dijelu rukometaši Požege su svoju pobjedu dodatno povećali do konačnih 36:22. Trener Viro Virovitice iskoristio je priliku pa je u drugom dijelu dao priliku i mlađim igračima kako bi stekli dodatno igračko iskustvo. Najefikasniji u virovitičkim redovima su bili Dinko Baričević s pet te Ivan Vrbančić i Mateo Drinovac s po četiri zgoditka. U idućem kolu momčad Viro Virovitice domaćin je ekipi Siska.

Viro Virovitica: Dino Meter, Karlo Štimac, Vladimir Flanjak 1, Antonio Pavić, Hrvoje Vašarević, Toni Smutni, Robert Rešetar 1, Krešimir Godeč 2, Ivan Vrbančić 4, Leon Dujmović 1, Dominik Arsić 2, Mateo Drinovac 4, Mateo Brašnić Ferreira 1 (1), Ivan Dozan 1 i Dinko Baričević 5 (1).

Trener: Damir Vašarević.

(www.icv.hr, mš)