2. ŽNL ISTOK Zrinski u derbiju kola preokretom slavio kod Standarda: Krčevina pobjedom ostavila Mladost na posljednjem mjestu

Proteklog vikenda odigrano je 5. kolo 2. ŽNL Istok. Na rasporedu su bila čak dva derbi susreta, onaj za prvo mjesto između Standarda i Zrinskog, te dvoboj dvije momčadi sa začelja tablice, Krčevine i bakićke Mladosti.

Očekivano, u Novoj Šarovki gledala se čvrsta utakmica. Glavni sudac utakmice Nikola Kristić imao je pune ruke posla, dodijelio je čak osam žutih kartona, dosudio je i dva kaznena udarca, a prvog od njih već u trećoj minuti. Toni Hrgetić namjestio je loptu na ‘kreč’ i matirao Benjamina Jozinga za vodstvo Standarda u ranoj fazi utakmice. Izgledalo je kako će prvo poluvrijeme završiti sa samo jednim pogotkom, 45. minuta već je istekla, no u prvoj minuti sudačke nadoknade Alen Mihalić povećava prednost svoje momčadi. Niti tu nije bio kraj uzbuđenjima. U trećoj minuti nadoknade Kristić je još jednom pokazao na bijelu točku, ovog puta za goste, a precizan je za 2:1 bio Franko Šterl. Taj pogodak dodatno je podigao sastav Zrinskog koji je nakon dvanaest minuta u drugom poluvremenu došao do izjednačenja golom Antonija Prpića, a potpuni preokret u toj utakmici vidjeli smo dvadeset minuta prije kraja kad je Darijo Teodorović pogodio mrežu Standarda za 2:3. Do kraja susreta pokušavali su domaćini izjednačiti, no pogodaka više nije bilo. Ovom pobjedom Zrinski je osigurao tri boda prednosti nad Standardom te se pozicionirao na prvom mjestu uoči šestog kola.

U Čađavačkom Lugu prve ovosezonske bodove u derbiju začelja tražili su Krčevina i Mladost iz Bakića. Uvodnih dvadeset minuta odigrano je bez pogodaka, no onda se otvorilo domaćinu. U 22. minuti Kristijan Ovžetski doveo je Krčevinu u vodstvo, dok je dvije minute kasnije na 2:0 povisio Marko Novaković. Svojim drugim golom Novaković je praktički riješio susret u 44., a sve dvojbe, ako ih je i bilo, riješio je u 53. minuti još jednim golom, ovog puta za visokih 4:0. Do kraja utakmice mreža Mladosti tresla se još dva puta. Antun Đurasek pogodio je za 5:0 u 68. minuti, a u 89. konačnih 6:0 postavlja Hrvoje Cigrovski za uvjerljivu pobjedu. Dodajmo kako je Mladost mogla doći barem do počasnog pogotka, ali kazneni udarac koji je dosuđen za njih u 60. minuti nije bio realiziran.

Još jedan susret odigran je u Novoj Šarovki gdje je josipovački Dinamo slavio protiv Mladosti 1930. iz Čađavice. Prvi dio završio je s jednim pogotkom, za prednost Dinama na poluvremenu pogodio je Zlatko Karafa, a još tri gola vidjeli smo u nastavku. Sva tri postigao je Milenko Beneš koji je tako zasjeo na prvo mjesto liste strijelaca nakon pet odigranih kola s osam postignutih pogodaka. Prvi je put mrežu pogodio u 49., drugi u 60., a treći u 68. minuti susreta.

Ćeralije su golom Danijela Tunića povele na gostovanju Velikom Rastovcu, no Munja je do kraja susreta postigla četiri gola i samim time upisala sigurnu pobjedu. Prvo je u 15. minuti na 1:1 izjednačio Josip Vida te je ujedno postavio konačan rezultat prvog poluvremena, a domaća momčad ”eksplodirala” je u posljednjih 20 minuta. Ante Rosan poslao je loptu iza leđa Ante Nikolića u 70. minuti za 2:1, Srećko Jelen precizan je bio u 82., dok je konačnih 4:1 postavio Luka Vida tri minute prije kraja utakmice.

Identičnim rezultatom završila je i posljednja utakmica kola koju su u Dolcima odigrali DOŠK i Grabić, a i tamo su gosti prvi došli do zgoditka. Josip Dugaja doveo je Grabić u vodstvo nakon osam minuta igre, a Domagoj Šteger vratio je stvari na početak u 25. minuti. DOŠK je već do kraja poluvremena uspio preokrenuti rezultat u svoju korist, precizan je u 34. minuti bio Luka Zeman, dok su preostala dva pogotka postignuta u nastavku. U 54. minuti za sigurnih 3:1 pogađa Stipo Kolar, a za konačnih 4:1 u 80. minuti precizan je bio Marin Velić.

Zrinski trenutno drži vodeće mjesto skupine Istok s maksimalnih 15 bodova, dok je na drugom mjestu Standard s tri boda manje. Josipovački Dinamo i DOŠK nalaze se na trećem, odnosno četvrtom mjestu, s pet bodova zaostatka za vodećim Zrinskim. Posljednje mjesto i dalje drži Mladost iz Bakića koja je i dalje bez osvojenog boda, dok se Krčevina bodovno izjednačila s Mladosti 1930. iz Čađavice koja je na osmom mjestu.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, D. Fišli)