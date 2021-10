2. ŽNL ZAPAD Hat-trick Biondića i pogodak Bistrovića za prvu ovosezonsku pobjedu Sokola, u sedmom kolu četiri ‘isključena’ igrača

Sedmo kolo 2. županijske nogometne lige u skupini Zapad obilovalo je zanimljivim rezultatima i isključenjima igrača.

Do nedjelje drugoplasirana Bilogora 1947. iz Špišić Bukovice gostovala je kod Sokola u Milanovcu, koji je do ove utakmice osvojio samo jedan bod. Gosti su dva puta vodili (1:0) i (2:1) zgodicima ‘povratnika’ Josipa Čokle iz slobodnog udarca i Siniše Vlaisavljevića iz igre. Domaći igrači su uspjeli oba puta poravnati s dva pogotka Ivana Biondića. U posljednjih četrnaest minuta ‘sokoli’ postižu još dva pogotka i dolaze do prve ovosezonske pobjede rezultatom 4:2. Za vodstvo domaćih poentirao je Mihael Bistrović, a ‘točku na i’ svojim trećim pogotkom postavio je vrlo raspoloženi Ivan Biondić. Osam minuta prije kraja, zbog drugog žutog kartona i verbalnog okršaja s glavnom sutkinjom, teren je morao napustiti gostujući igrač Matej Ivoš.

U svojevrsnom derbiju kola odigranom u Grabrovnici, Croatia je svladala Dinamo iz Kapele Dvora 2:0 zgodicima Vanje Šerepca i Martina Ivese. Dvije minute prije kraja, zbog drugog žutog kartona, teren je morao napustiti gostujući igrač Hrvoje Đurašević. Croatia je tako iskoristila poraz Bilogore i izbila na drugu poziciju.

Vodeći Lukač 05 dosta se mučio da bi došao do tri nova boda na gostovanju u Kladarama. Poveo je zgoditkom Ivana Marekovića u 10. minuti susreta. Na 1:1 poravnao je Lucijano Balija deset minuta prije kraja prvog dijela. Gosti su propustili brojne prigode, a pobjednički zgoditak postigao je Josip Šoštar u 77. minuti. Zbog dva žuta kartona domaći igrač Antonio Maresić morao je napustiti teren u 83. minuti, a gostujući igrač Mateo Rajnović u posljednjoj minuti dobio je direktni crveni karton.

Drava je na svom terenu u Terezinom Polju rezultatski lako došla do pobjede od 3:0 nad Svetim Đurađem. Strijelci su bili Karlo Mlinarić u prvom te Toni Margetić i Sandi Plužarić u drugom dijelu. Kažemo rezultatski, jer su gosti imali nekoliko odličnih prilika koje nisu iskoristili, a najizgledniju u posljednjoj minuti s bijele točke.

Podravec iz Dinjevca iznenadio je Mladost na njenom travnjaku u Vukosavljevici pobijedivši 4:1. Dva pogotka za goste postigao je David Blatarić, a po jednom su domaću mrežu pogodili Dominik Presečan i Antonio Erhatić. ‘Počasni’ pogodak za domaće postigao je Mateo Nemčec.

Lukač je i dalje vodeća momčad s 19 osvojenih bodova. Drugoplasirana Croatia ima 15, kao i Bilogora na trećem mjestu. Sveti Đurađ ostao je posljednji s jednim bodom, dok je Sokol nakon ove pobjede ‘preskočio’ i Kladare, pa je sada osmi s četiri boda.

