3. HNL SJEVER Papuk protiv lidera igrao hrabro, ali nije mogao više od časnog poraza

Nakon šest utakmica u nizu bez poraza, Papuk je u sklopu 8. prvenstvenog kola 3. HNL Sjever poražen od lidera prvenstva, Poleta u Svetom Martinu na Muri s konačnih 3:2, uz pogotke Miroslava Rukavine i Stipe Čavića.

Ključan dio utakmice bilo je prvo poluvrijeme koje je momčad Martina Majdenića odigrala jako loše.

-Odigrali smo doista loše to prvo poluvrijeme s puno grešaka u obrani. Upravo naše individualne pogreške su donijele domaćinu sva tri pogotka u prvoj dionici. Istina je da su oni dominirali posjedom, ali to smo svjesno i prepustili domaćinu, i pripremio sam momčad na sve što nas očekuje. No, previše grešaka koštalo nas je tri pogotka u našoj mreži, iako smo čak uspjeli i poravnati na 1:1 prekrasnim pogotkom Miroslava Rukavine. Ipak tih 3:1 na odmoru pokazalo se previše. U drugom dijelu smo smanjili na 3:2 i bili puno bolja momčad i puno govori kako smo lidera stisnuli u njihov kazneni prostor i da su oni često napucavali loptu samo da ode što dalje od gola. Čak je Polet pri samom kraju imao i kazneni udarac koji je naš vratar Mahaček skrivio, ali ga je potom i obranio. Ne mogu se oteti dojmu da smo mogli do tog boda, ali domaćin se uspio obraniti i ja im čestitam na zasluženoj pobjedi. Mi nismo mogli više, sa samo 13 igrača u zapisniku, samo dvojica na klupi, u igri dva ozlijeđena igrača, teško, jako teško. Jednostavno moram skinuti kapu ovim momcima koji su nastupili, to su nadljudski napori, oni su ostavili srce na terenu, borili se do zadnje sekunde i čast je tim dečkima biti trener – kaže trener Papuka Martin Majdenić.

Kao najboljeg pojedinca svoje momčadi istaknuo je Miroslava Rukavinu.

-Miro nije izgubio niti jedan duel, svaku je loptu zadržao, razigravao suigrače premda još uvijek vuče neugodnu ozljedu. A gol koji je postigao za 1:1 je eurogol, primio je loptu okrenut leđima golu, odlično okrenuo svog čuvara i ljevicom smjestio loptu u rašlje – zaključio je Majdenić.

Orahovčani ostaju na sedmom mjestu s dvanaest osvojenih bodova. U 9. kolu idućeg vikenda domaćini su šestoplasiranom Varteksu.

Polet – Papuk 3:2

Najbolji u redovima Papuka: Miroslav Rukavina

