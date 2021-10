3. ŽNL ISTOK Kozice u efikasnom susretu slavile protiv Miholjca: Plavi ispratili Vašku s osam pogodaka u mreži, Slavonac došao do prve prvenstvene pobjede

Proteklog vikenda odigrani su susreti 7. kola 3. ŽNL Istok.

Najuvjerljiviju pobjedu ostvarili su Plavi iz Jugovog Polja koji su na domaćem terenu slavili protiv Vaške, a upravo su tom pobjedom zasjeli na prvo mjesto skupine Istok. Prvi dio utakmice završio je sa ”samo” dva pogotka, a oba puta lopta je završila u mreži gostiju. U 13. minuti prednost Plavima donio je Dominik Kralj, dok je na 2:0 u 22. minuti povisio Željko Gojmerac. Na novi gol čekalo se sve do 61. minute u kojoj je Antun Stupar povisio na 3:0. Svojim drugim golom Kralj je povisio na 4:0, Stupar se još jednom upisao u strijelce u 68. za 5:0, a drugi gol postigao je i Gojmerac koji je postigao šesti domaći pogodak. Kralj je kompletirao ”hattrick” u 74., na 7:1 smanjuje Alen Dvojak, dok je konačan rezultat postavio Krunoslav Pipić u 89. minuti utakmice.

Čak 11 golova vidjeli smo u utakmici između Kozica i Miholjca koja je odigran u Slatini, a do pobjede je došla ”domaća” momčad koja je slavila rezultatom 6:5. Kozice su do 25. minute vodile 3:0, pogotke su redom postizali Boris Zagorac, Josip Hetrih i Dražen Petrović, a do 30. minute gosti su preko Ivana Galiota i Gorana Kizivata smanjili na 3:2 što je ujedno bio krajnji rezultat prvog poluvremena. S dva brza pogotka na otvaranju drugog poluvremena Kozice su povele 5:2. Petrović je postigao svoj drugi zgoditak u 47., rezultat je povisio Dejan Tomić u 50., a posljednji ”domaći” pogodak postigao je Petrović dvadeset minuta prije kraja. Posljednjih 15 minuta u potpunosti je pripalo Miholjcu koji je postigao još tri pogotka, a sva tri puta u strijelce se upisao Kizivat. Prvo je u 75. smanjio na 6:3, u 80. iz kaznenog udarca na 6:4, te u 88. na konačnih 6:5.

Do prve pobjede u novoj sezoni došao je Slavonac koji je u Sopju slavio protiv Meljana. Toni Nikolaus doveo je Slavonac u vodstvo u 24. minuti, a na 2:0 povisio je Vedran Hrgović tri minute prije kraja poluvremena. Neizvjesnost u susret vratio je Nikola Grahovac u 48. minuti smanjivši na 2:1, dok je pitanje pobjednika riješio Nikolaus svojim drugim golom u 66. minuti iz kaznenog udarca.

Plavi su trenutno vodeća momčad prvenstva s 16 osvojenih bodova, jednim više od drugoplasiranog Orešca, dok su Kozice na trećem mjestu s devet bodova. Posljednje mjesto drži Miholjac s dva osvojena boda.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, D. Fišli)