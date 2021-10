3. ŽNL Omladinac nanio prvi poraz Aršanju i preuzeo vodeću poziciju: Otrovanec ”otkinuo” bodove Turnašici, Sloga uvjerljiva protiv Turanovca

Proteklog vikenda odigrani su susreti 8. kola 3. ŽNL Zapad.

Najzanimljivija utakmica odigrala se u Koriji gdje je domaći Omladinac dočekao Aršanj, do subote jedinu stopostotnu momčad. Već nakon sedam minuta igre Omladinac je imao priliku doći do prednosti iz kaznenog udarca koji u konačnici nije bio realiziran, no pogodak smo vidjeli četiri minute kasnije. Prednost domaćoj momčadi svojim je zgoditkom donio Stjepan Čičak. Vodstvo Omladinca ipak nije dugo trajalo, golom Saše Štefanića u 16. minuti stvari su vraćene na početak, a s rezultatom 1:1 otišlo se na predah. Promjene rezultata nije bilo sve do 76. minute, a pobjedu domaćoj momčadi, koja je s ova tri boda zasjela na prvo mjesto, donio je Marko Šandrk.

Do nova tri boda došao je i No Limit TVIN koji je na svom terenu s 2:0 slavio protiv bačevačke Brane. Oba pogotka pala su u prvom poluvremenu, prednost domaćoj momčadi donio je Damir Filipović u devetoj minuti utakmice, dok za konačnih 2:0 pogodio Dominik Smiljanić.

Najuvjerljiviju pobjedu kola ostvarila je Sloga iz Dugog Sela koja je s 4:1 slavila protiv Turanovca. Gosti su bolje ušli u susret i poveli nakon pet minuta preko Valentina Taušana, dok je izjednačenje donio Igor Prajo u 32. minuti susreta. Nastavak utakmice donio je dominaciju domaćeg sastava koji je s tri nova pogotka došao do pobjede. Luka Domokuš pogodio je za 2:1 u 60., a posljednja dva zgoditka na utakmici upisao je Luka Podnar, prvog u 80., a drugog četiri minute prije kraja.

Prve bodove u novoj sezoni upisao je Otrovanec koji je u Sedlarici remizirao s Turnašicom. Gosti, koji su susret odradili s 10 igrača na terenu, došli su do vodstva u 34. minuti iz kaznenog udarca, siguran realizator bio je Bernard Blažinčić, dok je bod Otrovancu osigurao Selvir Gjanić nakon pet minuta igre u nastavku.

Omladinac je nakon 8. kola vodeća momčad s 16 bodova, jednim više od drugoplasiranog Aršanja, te s dva boda više od No Limit TVIN-a, Sloge i Turnašice. Posljednje mjesto drži Otrovanec kojem je ovo bio prvi bod u novoj sezoni.

3. ŽNL Istok

Proteklog vikenda odigrana je i zaostala utakmica drugog kola 3. ŽNL Istok u kojem je Slavonac dočekao Vašku, a gosti su došli do pobjede rezultatom 2:1. Sva tri pogotka postignuta su u nastavku utakmice, a oba pogotka za goste postignuta su iz kaznenih udaraca. U 55. prvog je realizirao Toni Brezović, iz drugog je precizan bio Dejan Janže u 67., dok je konačnih 2:1 postavio Vedran Hrgović u 70. minuti utakmice.

Plavi iz Jugovog Polja osvojili su naslov jesenskog prvaka u 3. ŽNL Istok s jednim bodom prednosti nad drugoplasiranim Orešcem, dok Kozice i Vaška na trećem, odnosno četvrtom mjestu, imaju devet bodova. Posljednje mjesto nakon jesenskog dijela pripalo je Miholjcu koji je u šest odigranih kola osvojio dva boda.



